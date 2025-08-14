Aquasella, en todas las ocasiones El festival que convierte el oriente asturiano en el epicentro mundial del techno hasta el domingo arrancó con todas las entradas vendidas

A. C. Rodríguez Jueves, 14 de agosto 2025, 22:22 Comenta Compartir

Era ayer el Valle de la Música un hormiguero, un ir y venir nervioso por la finca Merediz de amantes del techno, un batallón que disfrutaba de la anticipación de todo lo que está por venir en este fin de semana de desenfreno musical hasta que ya a punto de anochecer y pasadas las 21 horas daba inicio la que ya es la 28 edición del Aquasella. Con todos más que listos para entregarse al certamen en cuerpo y alma, el festival dio comienzo con el éxito de público ya asegurado, tras vender todas las entradas por tercer año consecutivo.

El cartel de este año presenta, a ojos de la organización, un balance perfecto entre nuevos nombres del circuito internacional como Indira Paganoto, Dennis Cruz, Lilly Palmer, Nico Moreno o Hector Oaks, con nombres clásicos casi atemporales como Jeff Mills, Óscar Mulero, Ben Sims –que celebra su 20 aniversario en el festival–, o los 15 años del asturiano Héctor Llamazares.

Tras el estreno ayer de los tres escenarios, por los que pasaron artistas como Adrián Mills, Joey Daniel y Manda Moor, Stacey Pullen, Adriana López o Cristian Varela, hoy las mesas volverán a llenarse de figuras. En el Open Air la música volverá a imponerse esta tarde, a las 19.30 horas, con Niz, seguido de Hu, Andrés Campo, Estella Boermsma, Lilly Palmer, Otta, Nico Moreno, Pawlowski y Fatima Hajji, uno de los nuevos nombres qué más está triunfando en el circuito internacional.

Por las tablas de El Bosque pasarán Dhuna, la encargada de abrirlo a las 21 horas, además de Kirollus, Sirus Hood, Salomé Le Chat, Chris Stussy, Paco Osuna o Tiga. Y en la Carpa La Real pondrán música Chusso y Delgado, Vera Grace, DJ Pepo presentando su UFO 95, Blasha & Allatt, Ellen Allien y Tensal, Phara, el anteriormente mencionado Ben Sims, Freddy K y The Lady Machine y Marron.

Se trata de un 'line up' pensado para todos los gustos dentro del espectro techno nacional e internacional. Huelga decir que se trata de una cita imprescindible para los seguidores de este espectro de sonido en todo el mundo, que se alargará hasta el domingo, cuando el valle quede en silencio ya bien entrada la tarde.

Temas

Aquasella