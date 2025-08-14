Asturias multiplica la fiesta por el puente del 15 de agosto

El Aquasella, festival de música electrónica de Arriondas, es una de las citas destacadas de este puente del 15 de agosto en Asturias.

El 15 de agosto es, sin ninguna duda, uno de los días con mayor número de fiestas en toda España. Si, además, como este año, cae en viernes y permite disfrutar de un fin de semana largo, se esté o no de vacaciones, la agenda festiva se multiplica. De ahí que la lista de romerías, festivales, mercadillos y demás actividades anunciadas para estos días en Asturias parezca inabarcable.

13 - 17 de agosto Asturias Fiestas patronales por toda la geografía

Las fiestas y celebraciones populares en honor a la Virgen y San Roque salpicarán toda la geografía asturiana durante lo que resta de semana. El viernes 15 es el día grande del Rosario en Luarca, una fiesta de Interés Turístico Nacional que es una de las más conocidas y entrañables de la región, pero no la única. Ni mucho menos. El mismo día se homenajea a Nuestra Señora del Cébrano en Teverga, a la Virgen de la Barca en Navia, a la de El Viso en Salas y a la Asunción en Vegadeo; también se celebran las Fiesta del Alba en Quirós y las de la Polaúra en San Martín del Rey Aurelio, entre otras. El día 16, San Roque, la fiesta grande se traslada a Llanes y Tineo (ambas declaradas de Interés Turístico Regional), a Lastres, Candás y otras muchas localidades.

Además, este fin de semana también se celebran las fiestas de San Pedrín de La Cueva en Sariego, las de La Velilla en La Isla (Colunga) y las de Lugo de Llanera, aunque hay festejos anunciados en casi todos los concejos de Asturias.

Hasta el 17 de agosto Gijón Semana Grande y fin de fiesta

Gijón merece su propio apartado. Cuando acabe esta semana finalizarán algunas de las citas festivas más sobresalientes del verano en la ciudad, pero aún queda mucho por celebrar.

La Feria de Muestras de Asturias comparte protagonismo estos días con la Semana Grande, que aún ha de vivir la gran Noche de los Fuegos y conciertos de primer nivel como el de Rosario, que actuará el viernes a las 23 horas en el escenario de Poniente. El Paseo Gastro, la feria taurina de Begoña y el ciclo 'Música en el Botánico' son otras de las propuestas de ocio de la ciudad para estos días.

14 - 17 de agosto Arriondas y Avilés Festivales Aquasella y La Mar de Ruido

Si de música hablamos, las referencias de estos días son los festivales Aquasella, que durante cuatro días (del 14 al 17 de agosto) convertirá a Arriondas en la capital española de la música electrónica, y La Mar de Ruido, que tendrá en el parque del Muelle de Avilés lugar los días 15 y 16.

16 de agosto Paredes Descenso Ecológico del Esva

Quienes prefieran pasarlo bien al aire libre pueden hacerlo contribuyendo a limpiar nuestros ecosistemas. Es la propuesta que hace cada verano, y ya van 28, los organizadores del Descenso Ecológico del Esva. El sábado 16, quienes se apunten (a partir de las 11 en el Centro de Interpretación de las Hoces del Esva) recorrerán en canoa unos cinco kilómetros de río recogiendo basura. Una comida campestre y una tarde musical pondrán el broche a una jornada que combina diversión y naturaleza.

13 - 17 Asturias Mercadillos

El apartado de mercadillos para estos días, además de citas semanales habituales, incluye un mercado marinero en Candás (del 14 al 17) y un mercadillo pop-up chic en Ribadesella (días 14 y 15); una feria de antigüedades y coleccionismo en la plaza de Abastos de Colunga (del 15 al 17) y el mercao de Somiedo (13 y 14), cuyo programa incluye diversas actuaciones folclóricas y otros entretenimientos para todos los públicos.

16 de agosto Gozón Tarde motera y noche de rock

Los aficionados a las motos tienen una cita en Gozón, donde se han organizado para el sábado la I Gymkana Motera y la I Moto Rock. La jornada comenzará en las instalaciones de La Gasolinera 27 a las 15.30 horas, cuando se abrirán las inscripciones para quienes participar en la original ruta diseñada alrededor del concejo. El encuentro finalizará con una noche animada por la música del grupo local Premonición Band y la formación ovetense Acólitos Anónimos.

14 - 17 de agosto Avilés y Cabrales Juegos y cine

Si lo que gustan son los videojuegos y consolas, el punto de encuentro está en Avilés, donde estará instalado el espacio Nintendo entre el viernes y el domingo; y quienes se interesan por el cine de autor y la producción audiovisual independiente, tienen un plan en Puertas de Cabrales, que acoge el XI Puertas Filmfest. El programa se desarrollará desde la tarde del jueves y hasta el domingo.

