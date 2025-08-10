El Jardín Botánico estrena un ciclo musical con motivo de la Semana Grande de Gijón

E. Cuesta Domingo, 10 de agosto 2025, 14:13 Comenta Compartir

'Música en el Botánico'. Es el nombre de la propuesta cultural que estrena el Jardín Botánico Atlántico coincidiendo con la Semana Grande de Gijón. Los distintos espectáculos, que aúnan música en directo y naturaleza, se desarrollarán entre los días 12 y 17 de agosto, a las 19 horas, y la entrada está incluida en la del propio Jardín Botánico, aunque el aforo es limitado.

El programa previsto recoge seis conciertos que abarcan una amplia variedad de estilos, desde el piano clásico y la ópera hasta el folclore asturiano, el jazz cubano y el teatro musical del siglo XX.

El programa detallado es el siguiente:

Día 12: Festival Internacional de Piano de Gijón Sandro Gegechkori. El joven pianista georgiano presenta un programa que recorre obras de Montsalvatge, Schubert, Falla y Prokofiev, de gran exigencia técnica y expresiva.

Día 13: Juan Cossío y Óscar Camacho protagonizan 'Fantasías de ópera', un recorrido por algunas de las arias más célebres de la historia de la ópera, interpretadas para flauta y piano. El flautista Juan Cossío acompaña cada pieza con explicaciones que enriquecen y contextualizan la audición.

Día 14: el grupo de pandereteras Compañeras nos sumerge en el patrimonio musical asturiano con un espectáculo basado en el trabajo de campo y la tradición oral. Una propuesta que recopila melodías, cuentos y costumbres transmitidas de generación en generación. Porque para renovar la música tradicional, es esencial conocer de dónde venimos.

Día 15: Jazzúcar Ensemble, formación liderada por Edgar Olivero, fusiona jazz y música cubana en un concierto lleno de ritmo, emoción y homenajes a figuras como Buena Vista Social Club, con arreglos frescos y composiciones originales.

Día 16: Stephen Joven Lee, Amy Gustafson, José Ramón Méndez y Logan Skelton, con Ensemble Tayada, son los protagonistas. Una velada con piano a cuatro manos y orquesta en un programa doble. En la primera parte, El carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns; en la segunda, un homenaje a George Gershwin con arreglos originales para dos pianos a cargo de Logan Skelton.

Día 17: Higiénico Papel Teatro y Albogue pone en escena La historia de un soldado. El ciclo se cierra con esta colaboración entre teatro y música en directo. La obra de Igor Stravinsky cobra vida en una propuesta pensada para todos los públicos, donde los instrumentos dialogan con los actores y la narración se transforma en espectáculo.