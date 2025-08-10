La legendaria banda de electrónica Orbital llega este lunes a Gijón

A. C. Rodríguez Gijón Domingo, 10 de agosto 2025, 17:56 Comenta Compartir

Todo un referente de la música electrónica de las últimas tres décadas aterriza este lunes, 11 de agosto, en el escenario de Poniente para actuar en la Semana Grande de Gijón por vez primera. La banda británica Orbital explorará desde la explanada de Fomento, a partir de las 23 horas, sonidos que recorren los caminos del punk, el ambient y el electro ante la expectativa del que para muchos es uno de los conciertos del año en la ciudad.

El dúo de hermanos Phil y Paul Hartnoll, nacido en la villa inglesa Sevenoaks, es responsable de crear un vasto catálogo de música electrónica ambiciosa pero accesible –eso fue lo que en su día les diferenció y lanzó al estrellato en todo el mundo–, inspirada en una amplia gama de géneros.

Se convirtieron, sin discusión, en uno de los nombres más importantes de la música a mediados de los 90 al reinventar por completo la noción de lo que un grupo de baile podía hacer en directo, haciendo que multitud de aficionados al rock descubrieran los placeres de la música electrónica. Y es por eso por lo que la impresionante actuación de la banda en el Festival de Glastonbury de 1994 se cita a menudo como uno de los mejores conciertos de todos los tiempos.

Desde que irrumpieron con su éxito 'Chime' en el Top 20 de 1990, Orbital ha publicado una serie de álbumes elogiados por la crítica, entre ellos 'Orbital 2', en 1993, e 'In Sides', en 1996. A medida que la música del dúo se volvía más cinematográfica, se convirtieron en banda sonora de películas como 'Event Horizon' y 'Octane'. Pero comenzaron los problemas y el dúo se disolvió en 2004, aunque volvió a formarse en 2009 y publicó el álbum completo 'Wonky' y la banda sonora de 'Pusher' en 2012, año en el que actuaron en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 con el profesor Stephen Hawking.

En un ir venir que parece propio de los grupos de hermanos británicos –ahí están los Gallagher– y tras una segunda ruptura en 2014, volvieron en 2017 y publicaron 'Monsters Exist' al año siguiente. En 2022, Orbital celebró más de tres décadas haciendo música con '30 Something', que incluía reelaboraciones, remakes y remezclas de temas emblemáticos de Orbital a cargo de luminarias como Yotto, David Holmes y Jon Hopkins.

El año 2023 vio la banda a embarcarse en una gira por el Reino Unido para coincidir con el lanzamiento de su décimo álbum de estudio 'Optical Delusion', una profunda excavación en la psique inquieta de un mundo cada vez más surrealista y desordenado anunciado por el single 'Dirty Rat'.

Todo un lujo para un escenario que, lejos de enfriarse, el martes recibirá a la primera dama del rock, Bonnie Tyler.