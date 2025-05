Abraham Mateo, Don Patricio, Rosario y Kiko Veneno, en la Semana Grande de Gijón más larga y con gran concierto de Bonnie Tayler

Susana D. Tejedor Gijón Viernes, 23 de mayo 2025, 18:33 Comenta Compartir

Ya se conoce el cartel musical para la Semana Grande gijonesa. Divertia ya ha diseñado la programación, que será aprobada en el consejo de administración del próximo miércoles. Al concierto de Bonnie Tayler adelantado en exclusiva por EL COMERCIO, se añaden clásicos como Kiko Veneno, que llega con G-5, la formación nacida en 2006, junto a El Canijo de Jerez, Muchachito y Tomasito (5, plaza Mayor, 22 horas) y Rosario (15, Poniente, 23 horas). Habrá lugar también para nuevos talentos surgidos en los últimos tiempos aunque, algunos de ellos ya populares en el ámbito musical, como Abraham Mateo (13, Poniente, 23 horas), Don Patricio (10, Poniente, 23 horas) y Antonio José (9, Poniente, 23 horas).

Uno de los platos fuertes será, tal y como avanzó EL COMERCIO, la actuación de Bonnie Tyler. Será el día 12 en Poniente, a las 23 horas, y a buen seguro que muchos de los incondicionales de la popular artista galesa coreen algunos de sus grandes éxitos. No faltarán, se da por supuesto, como 'It's a Heartache' y 'Eclipse of the Heart'.

Vuelven Los Secretos, la histórica formación musical ochentera ya asidua al estío gijonés (8 agosto, plaza Mayor, 23 horas), que recordará a fans y nostálgicos melodías millones de veces tarareadas y que seguirán al pregón pronunciado, como es habitual, desde el balcón del Ayuntamiento. Y si de grupos con un largo recorrido hay que hablar, Los mojinos escozíos (10, plaza Mayor, 21 horas) ofrecerán un espectáculo en su línea.

Referente de la canción alternativa de autor y con uno de los discursos más afilados del circuito, el asturiano Pablo und destruktion demostrará que 'Te quiere todo el mundo' es una buena opción para abrir los festejos más importantes de la ciudad. Lo hará el día 2 en la plaza Mayor, a las 13 horas.

Antes, Los ruidos, la agrupación formada en los ochenta, anunciará el comienzo del mes de agosto. La perra blanco, Muñeco Vudú, Viuda, Face, Argentina, Delaporte, Asian Dub Foundation, Los buscavidas, Ángel Machine, Grupo Radar, y Bandidos serán otros de los atractivos fiesteros.

No faltan propuestas para un público familiar como es Broken Peach (16, Plaza de la República, 18 horas) o Fesmug (9, plaza Mayor, 21 horas).

Varios escenarios acogerán las actuaciones musicales que incluyen orquestas Grupo Assi, Panamá, Cinema, Balkan Paradise Orchestra, Eleven y The classic Rock Band, que se subirán a los escenarios ubicados en la Plaza Mayor, Poniente y Paseo de Begoña, Plaza de la República y Plaza del Tres de Abril.