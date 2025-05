La Semana Grande de Gijón incluirá un concierto gratuito de Bonnie Tyler en la playa de Poniente

Un año antes de que, el 12 de agosto de 2026, un eclipse total de sol opaque cualquier propuesta artística de la Semana Grande de ... Gijón –Asturias será junto a Islandia, el mejor lugar del mundo para verlo, y esa circunstancia se está notando ya en las reservas de alojamiento y escalas de cruceros para esa fecha– será el 'Total eclipse of the heart' de Bonnie Tyler el que acapare toda la atención junto a la playa de Poniente. EL COMERCIO adelantó ya en diciembre los planes del Ayuntamiento para que la artista británica actuara este año en la ciudad, en una cita que aún estaba pendiente de fecha y formato. Y finalmente será en agosto, con acceso gratuito, dentro del ciclo de conciertos que se programarán en esa explanada con motivo de las fiestas de Begoña y cuya configuración definitiva se prevé aprobar a finales de este mes en el consejo de administración de Divertia.

Cuatro décadas después del lanzamiento de su álbum más exitoso, 'Faster than the speed of night', Bonnie Tyler se mantiene plenamente activa a sus 73 años –serán 74 ya cumplidos cuando llegue a Gijón– y hace diez días inició en Berlín el tour 'Just Live', con el que a lo largo de este mes de mayo recorrerá varias ciudades de Alemania, Suiza y Luxemburgo. En junio y julio, recordando el 40 aniversario de 'Total Eclipse of the Heart' visitará Polonia, República Checa y Austria. Y será en agosto cuando recale en España, con cuatro fechas ya cerradas.

El 10 de agosto participará en el festival Noches Mágicas de Alicante, el día 14 en el ciclo musical Marenostrum de Fuengirola y el día 16 en el Port Adriano Music Festival de Mallorca. Será entremedias cuando la intérprete de otros éxitos como 'Holding out of a hero', 'It's a heartache' o 'If you were a woman (and I was a man)' se suba al escenario de Poniente. Y a diferencia de sus otras tres paradas en España lo hará con un concierto de acceso gratuito, frente a las entradas generales de entre 40 y 55 euros que están a la venta para sus otras actuaciones y que en el caso de butacas especiales, mesas a pie de escenario o pases VIP llegan a alcanzar los 199 euros.

De cara a la reunión del consejo de administración en el que se aprobará la programación completa para la Semana Grande, los responsables de Divertia están ultimando los pliegos para la segunda edición del Paseo Gastro, casetas de hostelería que repetirán en el paseo de Begoña y que en principio este año no se prevé extender a otros espacios, si bien no se descarta hacerlo en futuras ediciones. Sí se descartan emplazamientos como los Jardines de la Reina.

La empresa municipal también prevé cerrar en los próximos días con la empresa adjudicataria del espectáculo de la Noche de los Fuegos, Pirotecnia Zaragozana, el emplazamiento del segundo punto de disparo propuesto en su oferta, que será una de las principales novedades de este año.