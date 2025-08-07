El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Oliver Suárez, presidente de Divertia, junto a Andrea García, directora del festival. E. C.
Del 10 al 21 de agosto

Un Festival de Piano en Gijón que llega a todos los rincones

El certamen gijonés empieza este domingo con el ya emblemático maratón de diez horas en el kiosko de música del paseo de Begoña

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:36

Comienza una de las citas más emblemáticas del verano gijonés. 25 años lleva el Festival Internacional de Piano trayendo hasta Gijón a intérpretes de primer nivel que esparcen su música por todos los rincones. El pistoletazo de salida lo dará este domingo, como es habitual, el maratón de piano: durante diez horas ininterrumpidas, comenzando a las 10 de la mañana, el instrumento instalado en el kiosko de música del paseo de Begoña sonará a manos de los 71 participantes en el festival.

Es esta una edición especial, pues conmemora nada más y nada menos que su cuarto de siglo. «Una larga trayectoria que lo convierte en parte del alma cultural de nuestra ciudad», elogió Oliver Suárez, presidente de Divertia, en la presentación de la programación.

La programación

  • Domingo, 10 de agosto a las 10 horas: Maratón de Piano en el kiosko del paseo de Begoña.

  • Lunes, 11 de agosto a las 13 horas: Piano Vermut, en Patioh! Laboral. Todos los días excepto el jueves 14.

  • Lunes, 11 de agosto a las 19 horas: Yihang Chen y Cristian Makhuli en la Antigua Fábrica de Ortiz en Candás.

  • Lunes, 11 de agosto a las 22 horas: Cena con Piano. Restaurante del Patioh! Laboral.

  • Martes, 12 de agosto a las 19 horas: Sandro Gegechkori en el Botánico y Stephen Joven Lee en la Antigua Fábrica de Ortiz.

  • Miércoles, 13 de agosto a las 19 horas: Concierto a dos pianos en la Antigua Fábrica de Ortiz.

  • Jueves, 14 de agosto a las 16 horas: Maratón de Piano de Candás en el paseín.

  • Viernes, 15 de agosto a las 19.30 horas: Anthony Ratinov en la Colegiata San JuanBautista.

  • Sábado, 16 de agosto a las 19 horas: Amy Gustafson, Stephen Joven Lee, José Ramón Méndez y Logan Skelton en el Jardín Botánico Atlántico.

  • Lunes, 18, martes 19 y miércoles 20 de agosto a las 19.30 horas: Recital de alumnos en la Colegiata de San Juan Bautista.

  • Jueves, 21 de agosto a las 20 horas: Sofya Gulyak y la OSPA en el Teatro Jovellanos.

Para unirse a las celebraciones, el público podrá disfrutar todos los días, a partir de las 13 horas, de la sesión vermut en el Patioh! de la Laboral, «un espacio abierto a la participación. Si alguien quiere tocar, estaremos encantados de escucharle», compartió Andrea García, directora del certamen. El mismo lugar será testigo de la cena con piano, una velada que cede el protagonismo a la música y la gastronomía.

El programa, como es habitual, cuenta con conciertos por escenarios de toda la ciudad. Al del Jardín Botánico subirá el 12 de agosto Sandro Gegechkori para interpretar a Beethoven, Faya, Montsalvatge y Prokofiev; los profesores Amy Gustafson y Stephen Joven Lee tocarán 'El carnaval de los animales' el mismo día –16– que Logan Skelton y José Ramón Méndez, director musical del festival, hagan lo propio con Gershwin. En la Colegiata, Anthony Ratinov –15 de agosto– interpretará varias obras de Chopin, y durante los días 18, 19 y 20 tendrán lugar los recitales de alumnos del festival. Como fin de fiesta, al Teatro Jovellanos escuchará a Sofya Gulyak junto a la OSPA, que interpretarán el Concierto n. 2 de Rachmaninov, el broche perfecto para esta edición».

