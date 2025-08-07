La Semana Grande brota en el Botánico de Gijón

María Agra Gijón Jueves, 7 de agosto 2025, 21:31 Comenta Compartir

El Jardín Botánico se une a la celebración de la Semana Grande de Gijón acogiendo una nueva edición del ciclo 'Música en el Botánico', una propuesta cultural «reforzada, diversa y potente» que complementa a la programación que ofrece la ciudad durante estas fechas. Del 12 al 17 de agosto, a las 19 horas, el público podrá disfrutar de seis conciertos que abarcan una amplia variedad de estilos: desde el piano clásico y la ópera hasta el folclore asturiano, el jazz cubano y el teatro musical del siglo XX. El ciclo comenzará el 12 de agosto (martes) con el Festival Internacional de Piano de Gijón, en el que el artista georgiano Sandro Gegechkori recorrerá obras de Montsalvatge, Falla, Beethoven y Prokofiev, de gran exigencia técnica y expresiva.

El 13 de agosto, el flautista Juan Cossío y el pianista Óscar Camacho harán un recorrido por algunas de las arias más celebres de la historia de la historia de la ópera en 'Fantasías de ópera', con explicaciones que enriquecen y contextualizan la audición. El 14 será el turno del grupo de pandereteras Compañeras, que sumergirá al público en el patrimonio musical asturiano con un espectáculo basado en el trabajo de campo y la tradición oral. Una propuesta que recopila melodías, cuentos y costumbres transmitidas de generación en generación.

El día 15, Jazzúcar Ensemble

La formación liderada por Edgar Olivero fusionará el día 15 jazz y música cubana en un concierto lleno de ritmo, emoción y homenajes a figuras como Buena Vista Social Club, con arreglos frescos y composiciones originales.

El día 16, Stephen Joven Lee, Amy Gustafson, José Ramón Méndez y Logan Skelton, con Ensemble Tayada, ofrecerán una velada con piano a cuatro manos y orquesta en un programa doble. En la primera parte tocarán 'El carnaval de los animales', de Camille Saint-Saëns, y en la segunda rendiran homenaje a George Gershwin con arreglos originales para dos pianos a cargo de Logan Skelton.

El ciclo se cerrará con Higiénico Papel Teatro y el Grupo Instrumental Albogue, que interpretarán 'La historia de un soldado', de Igor Stravinsky, donde los instrumentos dialogan con los actores y la narración se transforma en espectáculo.