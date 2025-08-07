El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tomás Fernández, Lidia y Leo (Grupo Compañeras), Amy Gustafson, Jesús Martínez Salvador y Chus Barrientos, en la presentación del ciclo 'Música en el Botánico' María Agra
Del 12 al 17 de agosto

La Semana Grande brota en el Botánico de Gijón

Del 12 al 17 de agosto, a las 19 horas, el público podrá disfrutar de seis espectáculos de piano, ópera, folclore asturiano, teatro musical del siglo XX y jazz cubano

María Agra

María Agra

Gijón

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:31

El Jardín Botánico se une a la celebración de la Semana Grande de Gijón acogiendo una nueva edición del ciclo 'Música en el Botánico', una propuesta cultural «reforzada, diversa y potente» que complementa a la programación que ofrece la ciudad durante estas fechas. Del 12 al 17 de agosto, a las 19 horas, el público podrá disfrutar de seis conciertos que abarcan una amplia variedad de estilos: desde el piano clásico y la ópera hasta el folclore asturiano, el jazz cubano y el teatro musical del siglo XX. El ciclo comenzará el 12 de agosto (martes) con el Festival Internacional de Piano de Gijón, en el que el artista georgiano Sandro Gegechkori recorrerá obras de Montsalvatge, Falla, Beethoven y Prokofiev, de gran exigencia técnica y expresiva.

El 13 de agosto, el flautista Juan Cossío y el pianista Óscar Camacho harán un recorrido por algunas de las arias más celebres de la historia de la historia de la ópera en 'Fantasías de ópera', con explicaciones que enriquecen y contextualizan la audición. El 14 será el turno del grupo de pandereteras Compañeras, que sumergirá al público en el patrimonio musical asturiano con un espectáculo basado en el trabajo de campo y la tradición oral. Una propuesta que recopila melodías, cuentos y costumbres transmitidas de generación en generación.

El día 15, Jazzúcar Ensemble

La formación liderada por Edgar Olivero fusionará el día 15 jazz y música cubana en un concierto lleno de ritmo, emoción y homenajes a figuras como Buena Vista Social Club, con arreglos frescos y composiciones originales.

El día 16, Stephen Joven Lee, Amy Gustafson, José Ramón Méndez y Logan Skelton, con Ensemble Tayada, ofrecerán una velada con piano a cuatro manos y orquesta en un programa doble. En la primera parte tocarán 'El carnaval de los animales', de Camille Saint-Saëns, y en la segunda rendiran homenaje a George Gershwin con arreglos originales para dos pianos a cargo de Logan Skelton.

El ciclo se cerrará con Higiénico Papel Teatro y el Grupo Instrumental Albogue, que interpretarán 'La historia de un soldado', de Igor Stravinsky, donde los instrumentos dialogan con los actores y la narración se transforma en espectáculo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 100.000 euros de multa para una cadena con un gimnasio en Oviedo que impuso el reconocimiento facial en el acceso
  2. 2 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  3. 3 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  4. 4 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  5. 5 Un hombre de 66 años, herido grave tras ser arrollado por un tren en Pola de Siero
  6. 6 Las carabelas portuguesas se extienden por la costa asturiana
  7. 7 «¿Y esto, para qué sirve?»: los objetos más curiosos de la Feria de Muestras
  8. 8 Cortado el acceso por el puente de Eduardo Castro, en Gijón, tras la caída de cableado ferroviario
  9. 9 La sorpresa de Jesús Calleja a Asun, la asturiana de 75 años que lucha por «recuperar el valor de los pueblos»
  10. 10 Escapa de un control, drogada y sin carné y acaba chocando contra un árbol en Gozón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Semana Grande brota en el Botánico de Gijón

La Semana Grande brota en el Botánico de Gijón