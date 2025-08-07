El Paseo Gastro de Gijón en cien bocados: desde ensaladilla a pollo al estilo peruano

Laura Mayordomo Gijón Jueves, 7 de agosto 2025, 18:08 | Actualizado 18:13h. Comenta Compartir

En su primera visita a esta segunda edición del Paseo Gastro, Isabel Rendo tenía claro qué era lo primero que iba a pedir: «Unas croquetas, que me encantan. Las del restaurante Gloria son mis favoritas y aquí están igual de buenas que en el establecimiento», comentaba este mediodía tras dar el primer bocado sentada junto a su amiga Elia Ordóñez en una de las mesas ubicadas a lo largo de la calle Claudio Alvargonzález. Las croquetas de jamón fueron su primera elección, «pero algo más probaremos». La oferta es amplia. Y va desde la tradicional ensaladilla rusa al pollo al estilo peruano, receta que el jefe de cocina, que trabajó diecisiete años en aquel país, se trajo para la carta del restaurante Mercante Mar y Brasas.

«Nos parece una iniciativa bastante buena para atraer turismo. Eso sí, los precios son bastante altos» Isabel Rendo y Elia Ordóñez Clientas gijonesas

En total, las 22 casetas hosteleras que participan este año en el Paseo Gastro –catorce en el paseo de Begoña y otras ocho en el Muelle– ofrecen un centenar largo de propuestas gastronómicas. Cuatro tapas y un postre cada una. «Es una manera de promocionarnos y de dar a conocer los productos con los que trabajamos», comenta Marcos González, de El Chigre 2.0, un local de reciente apertura cerca del Ayuntamiento. En su caso, los precios de las tapas van de los siete a los once euros, «un precio bastante razonable por su tamaño». A escasa distancia, Ricardo A. Caicoya daba buena cuenta de una cerveza y una tapa de torreznos: «Esto está de muerte», sentenciaba este gijonés que se estrenaba como cliente del Paseo Gastro: «El año pasado me pilló fuera y no pude venir así que esta es mi primera vez. De tarde volveré con más gente porque me parece una buena idea. Es algo distinto».

«Los precios son bastante altos»

«Una iniciativa bastante buena para atraer turismo» les parece también el Paseo Gastro a Isabel Rendo y Elia Ordóñez. Aunque, «eso sí», puntualizaban ambas, «los precios son bastantes altos. Además, este año te cobran el vaso».

«El año pasado me pilló fuera así que esta es la primera vez que vengo. Es algo distinto. De tarde volveré con más gente» Ricardo A. Caicoya Cliente gijonés

«Esto es todo una experiencia. La oferta gastronómica que encuentras aquí es única», alababa la sudafricana Virna Wilkinson mientras degustaba unas patatas bravas Nippon de la caseta del restaurante Mamaguaja. «Estoy deseando que mi amiga llegue a Gijón el lunes para traerla aquí», explicaba medio en español medio inglés.

«Las tardes funcionan mejor»

Porque, en las terrazas del Paseo Gastro «todos los días oyes hablar en inglés y en francés, pero también hay mucho público local», comenta Marcos González.

«Estoy deseando que mi amiga llegue de Sudáfrica el lunes para traerla aquí. La oferta gastronómica es única. Es una experiencia» Virna Wilkinson Clienta sudrafricana

Por la experiencia del año pasado, Miguel Sánchez Manzano, del restaurante Gloria, sabe que las tardes siempre están más animadas. Precisamente por eso este año se decantaron por la ubicación del Muelle en lugar de Begoña. «Pensamos que las tardes van a ser mejor aquí». Y a tenor de la respuesta de estos dos primeros días, no parecen haber errado en sus predicciones: «Estamos muy contentos de cómo está funcionando, la verdad».