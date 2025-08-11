El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Embarque de la Virgen del Rosario en Luarca para el 'saleo'. D. S. F.
Tradición marinera para honrar al Rosario en Luarca

Juegos náuticos, sardinada y el popular 'saleo' de la Virgen son las citas destacadas de las fiestas patronales de la capital valdesana

I. G.

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:09

La tradición marinera es el motor de las fiestas que esta semana animan Luarca. La venerada es Nuestra Señora del Rosario, que el día 15 protagonizará el 'saleo', una de las procesiones marítimas más singulares de Asturias. De hecho, está declarada de Interés Turístico Nacional.

Aunque el día grande será el viernes, el programa festivo comenzará el miércoles 13 con el desfile de cabezudos (12 horas). Continuará con hinchables acuáticos en el puerto (16 horas) y la tradicional sardinada, prevista para las 18 horas. A partir de las 23 horas, los grupos Beatriz y Fusión pondrán ritmo a la primera verbena de este año.

El jueves comenzará igual y por la tarde tendrán lugar los populares juegos náuticos en el puerto (16.30 horas), que dejarán premios en metálico a quienes se impongan en cuerda, cucaña, subida al bidón y carrera de chalanos. La segunda noche de música correrá a cargo del grupo La Bamba y la macrodiscoteca La Factoría (desde las 23 horas).

El viernes, el momento más esperado de las fiestas del Rosario tendrá lugar tras la misa de las 17 horas. A partir de medianoche, La Factoría volverá a animar la noche de Luarca, que dará así el testigo a las fiestas de San Timoteo.

