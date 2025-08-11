Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro Demarcación de Costas ha denegado la autorización para que los fuegos artificiales se pudieran lanzar también desde las playas de San Lorenzo y Poniente

Laura Fonseca Gijón Lunes, 11 de agosto 2025, 14:00 | Actualizado 14:11h.

La pretensión del Ayuntamiento de Gijón de dotar de mayor espectacularidad a la tradicional Noche de los Fuegos e innovar este 2025 se ha ido al traste. Demarcación de Costas ha denegado el permiso para habilitar dos nuevos puntos de lanzamiento en las playas de San Lorenzo y Poniente como pretendía el Consistorio e insta a mantener únicamente el del Cerro de Santa Catalina, que es el que se usaba tradicionalmente. Por lo tanto, este jueves, 14 de agosto, cuando den las doce de la noche, la ráfaga de fuegos artificiales solo podrá salir desde Cimavilla.

Divertia acaba de informar que «este año se mantendrá una sola zona de tiro en la Noche de los Fuegos, que será la habitual desde el Cerro». Eso, sí, habrá más carga pirotécnica«, tal y como avanzó en EL COMERCIO el presidente de Divertia, Óliver Suárez. Los motivos, explicaron, es la negativa de Demarcación de Costas a que se utilicen los arenales como plataforma de lanzamiento, aduciendo motivos de seguridad. »Demarcación de Costas ha denegado el permiso en aras de evitar posibles situaciones peligrosas, priorizando el uso y disfrute del arenal al completo, a pesar de que existen otras playas en España donde se realizan este tipo de actuaciones«, indicaron desde Divertia.

La principal novedad de la Noche de los Fuegos de este año era, precisamente, el incremento de los puntos de lanzamiento del espectáculo, que corre a cargo de Pirotecnia Zaragozana, que se estrenó en Gijón en 2023. Dicha empresa volvió a recibir este año el encargo, al ganar el concurso de adjudicación, que incluía la incorporación de otros dos puntos de disparo de los fuegos. La idea inicial era montar en ambos arenales sendas zonas de disparo. En la playa de Poniente iba a estar ubicada en la zona central, a la altura del edificio de Salvamento y en San Lorenzo, la intención era que se ubicara donde se encuentra la central del equipo de Salvamento.