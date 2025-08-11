El tour de Nintendo vuelve a Avilés entre el 15 y el 17 de agosto en Álvarez Acebal

R. D. AVILÉS. Lunes, 11 de agosto 2025, 08:08 Comenta Compartir

Nintendo volverá a tener protagonismo en Avilés en los días previos a la semana grande de San Agustín. El Nintendo Switch 2 Tour se establecerá en la plaza de Álvarez Acebal durante tres días entre el 15 y el 17 de agosto. Allí el gran protagonista será Mario Kart World, la nueva entrega del clásico de carreras, y en la carpa, los visitantes podrán medirse con amigos y familiares en distintas modalidades de juego, y cerrar la experiencia con una foto en el 'photocall' oficial de la gira, lista para llevar de recuerdo.

También se podrá jugar a otro de los grandes clásicos: DonkeyKong Bananza, Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda y otros títulos.

La carpa de Nintendo se colocará en la plaza frente a la Casa de Cultura y permanecerá abierta por las tardes en horario de cinco a once de la noche. Quienes se acerquen, tanto niños como adultos, podrán participar de manera gratuita en esta prueba de la nueva consola, que lleva el videojuego al programa de las fiestas.