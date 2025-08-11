Seis días de fiesta para celebrar San Roque en Tineo

Día del Bollo en el Campo de San Roque de Tineo.

El día de San Roque se celebra por todo lo alto en Asturias. No solo porque son muchos los pueblos en los que se festeja al santo, sino porque en el Principado hay dos fiestas que se tienen en este su día grande que están declaradas de Interés Turístico regional: unas, en Llanes; otras, en Tineo.

El programa de las fiestas de San Roque en Tineo 2025 comenzó el sábado 9 con el gran Día de las Peñas. La próxima cita ineludible es el miércoles 13, cuando el campeón de Asturias de rally Óscar Palacio leerá el pregón. A partir de ese momento, los festejos se sucederán hasta el lunes 18.

Miércoles 13: Día del Pregón 22.30 horas: verbena con el grupo Paréntesis en la plaza del Ayuntamiento.

0 horas: pregón, chupinazo y coronación de la Reina, Damas y Caballeros de San Roque 2025.

Jueves 14: Primer día en el Campo 18.30 horas: DJ Chamera en el escenario principal del Campo de San Roque.

23 horas: verbena con las orquestas Compostela y Tatoo.

Viernes 15: Día del Bollo 10 horas: concurso de tiro.

11 horas: final de bolos de segunda categoría Dorados vs Serenos en la bolera de San Roque.

12 horas: partido entre Tineo Veteranos y Cangas del Narcea Veteranos en el Campo de Fútbol Sergio Menéndez Martínez.

13 horas: actuación itinerante de la banda Triskel.

13 -15 horas: reparto del bollo en la caseta del Ayuntamiento. Los vales están a la venta en los bares de la villa (hasta el día 14) y en el Registro del Ayuntamiento (7 euros venta anticipada y 9 euros en el Campo). Hay posibilidad de bollo sin gluten, al mismo precio, pero solo está a la venta en el Registro municipal.

14 horas: concurso de tiro.

16 horas: final de bolos primera categoría entre Bahinas B y Triskel en la bolera de San Roque.

16 horas: concierto de Charlie Teibol en el escenario principal.

17 -20 horas: Pequeromería. Vales a la venta en los bares de Tineo y Registro del Ayuntamiento (5 euros). El bollo sin gluten se vende solo en el Registro.

18 horas: juegos de Peñas.

19.30 horas: DeLorean en el escenario principal.

23 horas: verbena con las orquestas Finisterre y La Banda de Ayer.

5 horas: fin de fiesta con DJ en la carpa del Tiro Horizonte.

Sábado 16: Día Grande 12.30 horas: misa de San Roque cantada por el Odón del Paganéu.

13 horas: actuaciones itinerantes de la banda Triskel y la bandina Los Eólicos.

16 horas: actuación de The Medleys Trío en el escenario principal y, en la bolera, Campeonato de Asturias de Bolo Celta individual femenino.

17 - 20 horas: juegos y animación infantil y carreras de cintas a caballo.

18 horas: actuación de Eleven.

20 horas: DJ Chamera.

20.30 horas: actuación itinerante de la Charanga Ceda el Paso.

23 horas: verbena con las orquestas Trébol y Principal.

1 horas: Rifa de la Xata de San Roque 2025.

Domingo 17: Día de la Infancia 12 horas: carrera ciclista «Circuito Rindión», con BTT Sierra de Tineo.

16 - 19 horas: pista de kart infantil e hinchables gratuitos para la infancia.

23 horas: verbena con el dúo Héctor & Jose en la plaza del Ayuntamiento.

Lunes 18 13 horas: sesión vermú con el dúo Héctor & Jose en la plaza del Ayuntamiento.

18.30 horas: tradicional Desfile de Carrozas.

21 horas: verbena con el dúo Héctor & Jose y el Grupo Beatriz en la plaza del Ayuntamiento.

0 horas: fuegos artificiales.

5 horas: tradicionales sopas de ajo en aquellos hosteleros que dispongan.