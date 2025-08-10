Llanes anima la fiesta para San Roque

E. Cuesta Domingo, 10 de agosto 2025, 14:54 Comenta Compartir

Llanes celebrará esta semana una de sus tres fiestas principales del verano: San Roque. Aunque el día grande será el sábado, 16 de agosto, el programa festivo se irá animando a partir del jueves, cuando tendrá lugar la primera gran verbena.

Esta es la programación prevista para cada día de esta semana en torno a esta fiesta de Interés Turístico Regional:

Jueves, día 14 A las 23 horas, en el aparcamiento de El Sablón, gran verbena a cargo del grupo La última y nos vamos, que interpretará grandes de la música pop, rock e indie en castellano, y el dj Miguel Pika.

Viernes, día 15 A las 19.30 horas, en el paseo de Posada Herrera, ensayo general de la Danza Peregrina. A continuación, la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio y los entusiastas del bando desfilarán por las calles principales de la villa al son del pasodoble 'España Cañí'.

A las 20.30 h, traslado procesional de la imagen de San Roque desde su capilla hasta la Basílica de Llanes, donde finalizará el Solemne Novenario en su honor.

A las 23 h, segunda verbena en el aparcamiento de El Sablón, con las acuaciones del grupo Los Cuadríceps y dj Miguel Pika.

Sábado, día 16 En las primeras horas de la mañana, una potente descarga de bombas reales anunciará el día de San Roque.

A las 10.45 horas, pasacalles a cargo de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio, que animará las principales calles de Llanes al compás del pasodoble 'España Cañí'.

A las 11.30 horas, en la Basílica de Llanes, solemne función religiosa en honor de San Roque, en la que la Schola Cantorum parroquial interpretará la parte musical. Finalizada la misa, procesión por el recorrido de costumbre hasta la Plaza de Parres Sobrino, donde se realizará la ofrenda de los ramos a cargo de las jóvenes ataviadas con el traje de llanisca. A continuación, los peregrinos del bando interpretarán la antigua y tradicional danza peregrina ante San Roque.

Tras acompañar al Santo de regreso a su Capilla, en la Plaza de Parres Sobrino, comenzará el Festival Folclórico, a cargo de los jóvenes del bando, de la Villa, de Pancar y de Cabrales, que interpretarán el Fandango de Pendueles, la Danza del Señor San Pedro, la Jota del Cuera, el Xiringüelu de Naves, el Trepeletré del valle de Ardisana y el Corri-Corri de Cabrales, poniéndose el broche de oro con el Pericote de Llanes. Finalizado el festival, danza prima hasta la capilla.

A las 18 horas, pasacalles de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio, a cuya finalización comenzará el Encuentro regional de gaiteros con desfile de bandas de gaitas.

A las 21 horas, danza prima por las calles de San Agustín, Plazuela de San Roque y Mercaderes hasta la Plaza de Parres Sobrino. Finalizada la danza, todas las Bandas de Gaitas partirán desde la Plaza de San Roque hacia la Playa de El Sablón. A continuación, fuegos artificiales.

A las 22.45 horas, última verbena en el aparcamiento de El Sablón a cargo de los grupos La Rebelión y La última legión.