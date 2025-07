Rozalén, cantautora: «Con las letras de las primeras canciones no tenía filtro. Ahora sí»

Su paso por Asturias siempre deja buen sabor de boca y ella misma confiesa tener vínculos muy especiales que le unen a esta tierra. Rozalén ... (Albacete, 1986) se subía hace un par de meses a las tablas del Teatro Jovellanos para ponerse en la piel de Chavela Vargas y pronto, el 11 de agosto, regresará, dentro del festival Luanco al Mar, para ofrecer el que será su único concierto en la región este verano.

–Viene de estrenarse en el mundo del teatro, que le trajo hasta el Jovellanos recientemente. ¿Cómo fue esa experiencia?

–Fue tan maravilloso... Hacía tiempo que no metía los pies en el mar y además hizo un tiempo brutal. Yo nunca había estado en el Jovellanos. Fíjate que tengo conexiones con Asturias, pero ahí nunca había estado y para mí, estar allí dos días como actriz con este reto nuevo y todo vendidísimo fue súper emocionante. Y al día siguiente pude estar paseando por Cimadevilla. Me sentó muy bien al corazoncito y al cuerpo, o sea que estoy súper agradecida. Además, se me acercaba mucha gente y me decía: '¡Eres clavada a Rozalén!'. Y yo decía: 'Bueno, puede ser que me parezca mucho' (ríe).

–¿Se vive diferente el escenario como cantante que como actriz?

–Tiene cosas que son parecidas y otras muy diferentes. En mis conciertos, además como cantautora, voy cantando mi vida. A lo mejor algunos artistas sí que separan la persona del personaje, pero en mi caso, aunque haya miles de personas delante, estamos en el salón de casa. Pero en el teatro tengo que jugar a ser otra persona. Y ni siquiera tengo que ser Chavela Vargas, porque ella es inimitable. Cada día es un personaje nuevo tal y como te sientas: hay días que estoy triste, hay días que estoy eufórica... Con este personaje, además, yo tengo que jugar mucho a la contención, porque me muevo mucho cuando hablo, soy súper expresiva, y Chavela era estática. Estoy aprendiendo mucho a llorar de golpe, a muchas cosas. Recuerdo que a mí me daba mucho miedo y la directora, Carolina Román, me decía: tienes que jugar. Vuelve a ser una niña y ponte a jugar. Y eso estoy haciendo. Es algo divertido. Es también doloroso porque la obra es bastante dura, pero me está sentando bien. Estoy trabajando mucho este año, pero estoy aprendiendo muchísimo.

–Como dice, sus canciones son muy personales, toca temas como la salud mental, la violencia... ¿Cómo siente que el público conecte con estas historias?

–Pues a veces siento una gran responsabilidad precisamente por lo que ha pasado con ciertas canciones y ciertos temas, como 'La puerta violeta' contra la violencia machista, o 'Vivir', por el cáncer de mama, 'Agarrarte a la vida' por el suicidio, 'Justo' por la memoria histórica... Toco temas que me han tocado cerca o en los que juega mucho la empatía. Y además vengo de la psicología social, así que entiendo que mucha gente se me acerque con una cercanía brutal, pero a la vez siento que esperan mucho de mí en ciertas cosas. Si no escribo con cierta solemnidad, o tocando temas muy importantes, ¿me seguirán queriendo? No lo sé.

–'El abrazo', su último disco, es quizá además de sus discos más atrevidos a nivel musical. ¿Con tantos años de experiencia, le quedan ganas de experimentar?

–Nuestro disco es una locura de eclecticismo. Al principio era un problema, porque no sabían cómo etiquetarnos. Y era como, ¿por qué siempre hay que tener una etiqueta para todo? Pero se nota que somos melómanos porque en este disco hay mucho de latino, hay electrónica, hay rap, hay folclore, hay de todo. Nos mola mucho jugar. El único disco que ha ido un poco más de en una sola línea ha sido 'Matriz', que iba de folclore, porque era como una investigación. Tengo ganas de hacer discos más enfocados en una sola línea. Pero creo que con tantos años que llevamos a las espaldas, la gente no se sorprende con nosotros, como que metemos una jota castellana o un vallenato y no pasa nada.

–¿Se siente libre a la hora de componer?

–Me siento libre en cuanto a lo musical. En cuanto a las letras, yo creo que te mentiría si te dijera que sí. Cuando hacía las primeras canciones no tenía filtro, porque pensaba que no me iba escuchar nadie. Ahora, saber que me van a escuchar miles de personas me hace darle muchas vueltas a todo. Entonces libre, libre, no me siento. Y menos con los linchamientos, que ahora creo que todo el mundo puede sufrir. Pero aún así, creo que tampoco me callo demasiado.

–¿Es un mal momento para las personas que os posicionáis públicamente?

–Mira, una vez vi a Ana Belén, cuando saqué el disco 'Cuando el río suena', que había memoria, violencia machista, la canción de mis padres, temas más delicados... y yo le hablaba de que tenía un poco de miedo. Y Ana Belén me dijo: '¿Que te van a poner, un tuit? Porque a nosotros nos pusieron dos bombas'. Me dio una súper lección, porque en otros momentos se la jugaban de verdad. Ahora también te la juegas, porque creo que no es normal que normalicemos miles de insultos, pero es que las redes sociales no son la vida real. Y yo en la calle solo he sentido amor. De hecho, me siento súper querida. Pero hay momentos que si fuera por algunos medios, algunos titulares o las barbaridades que he llegado a leer, yo me sentiría odiada. Por eso hay que hacer un trabajo de salud mental, porque no es justo que le dediques tiempo a quien te dispara cuando lo que recibes realmente es una avalancha de amor.

–Regresa a Asturias para dar un concierto en Luanco, donde el público siempre la recibe con los brazos abiertos. ¿Vuelve con ganas?

–Como va a ser el único concierto que hagamos en Asturias, se pilla con muchas ganas. Y sabéis todos los vínculos que tengo con vuestra tierra, y encima en un lugar tan especial. La verdad es que ya cuando piensas que va a ser agosto, buen tiempo, un lugar precioso, el mar que todo te locura, Asturias... todo bien, todo a favor. Muy mal se tiene que dar para que no disfrutemos ese día.