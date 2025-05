Carolina Román, directora de la obra 'Chavela': «Es una experiencia emocional»

Hoy y mañana estará en el Teatro Jovellanos de Gijón 'Chavela', un montaje escrito y dirigido por Carolina Román y con cuatro actrices ... dando vida al mítico personaje. Rozalén, Luisa Gavasa, Paula Iwasaki, Raquel Varela y Laura Porras salen a escena junto a Alejandro Pelayo al piano.

–Cuatro actrices para un rol. Eso ya la dimensión del personaje.

–Para mí era importante repartirlas en etapas. Luisa Gavasa le da vida en la ancianidad, Paula Iwasaki lo hace en su etapa de niña, porque era necesario contar desde la herida primigenia de su infancia, y luego está la Chavela mito, la que encarnan Rozalén y Nita, que se reparten el mismo rol. Es un personaje tan amplio que quería escenificarlo así, darle esa lectura tridimensional. Chavela vivió tantas vidas dentro de esta que así queda reflejado en la elección que he hecho para hacer el montaje.

–¿Cómo surge su fascinación hacia el personaje?

–De manera inesperada. Yo viajé a México, estuve de gira en dos oportunidades. Fui con 'Juguetes rotos' y cuando me llamaron al Senado de la nación para hacer un conversatorio me encontré con María Cortina, que era la íntima amiga de Chavela Vargas. Ella vino a ver 'Juguetes rotos' y ya pasó algo muy mágico, porque venía con un libro y pensé que era para dármelo a mí, pero me dijo: «Mira, primero voy a ver la función y si no te lo doy, no te enfades». Y cuando me preguntó dónde me solía sentar yo en ese teatro, le mostré la butaca, me dijo: «Gíralo» y ponía 'Chavela Vargas'. Era una butaca que había comprado ella.

–Eso es una señal.

–Pero podría contarte cantidad. Se sentó y entre medias de nosotras puso el libro y cuando terminó la función me lo dedicó. Y me dijo: «Gracias por traer tantas verdades a México y por invitar a Chavela a ver esta función». Iniciamos una especie de amistad, le pregunté sobre Chavela y me dijo: «Si alguien puede escribir y dirigir a Chavela, eres tú». Si no, yo no me lo hubiera planteado nunca.

–¿Y qué pasó?

–Hablamos con el productor de 'Juguetes rotos' y me pidió que lo hiciera. Lo más bonito es que esto no está en los documentales, no está en los libros, está en la conversación de una íntima amiga suya, que es como uno mejor cuenta a otra mujer, desde ese lugar doméstico, de respeto, cariño, compresión, porque Chavela no era fácil. Así que te diría que entre tequila y tequila el camino se fue haciendo solo y de manera muy orgánica hasta aquí.

–¿Es entonces una Chavela inédita la que vamos ver?

–Es bastante inédita, pero hay partes de Chavela que la gente sabe porque es un icono universal. Pero lo más bonito es que mucha gente no sabía que había nacido en Costa Rica, tampoco de esa infancia tan dura... Para mí es una sorpresa ver cómo el público lo recibe en diferentes sitios.

–¿Ahonda mucho la obra en el dolor de la niñez?

–Sí, era una niña triste que nació cantando una canción muy triste. Amaba ir a cantar a la iglesia y el cura le dijo que no fuera más. Los padres la encerraban porque tenían mucha vergüenza de ella, era una marimacha. Ella no entendía por qué en la calle no había una mirada amable, había mucha crudeza en esta infancia.

–¿Cómo definiría la función? ¿Es un drama? ¿Un musical?

–No es un musical, aunque la música es esencial. Es algo completamente teatral y cuasi cinematográfico, porque he trabajado mucho las escenas, la parte emocional dirigida desde la luz. Soy una amante de la belleza y la estética y recogiendo lo que ha me ha dicho el público, diré que es una experiencia emocional. Me gusta definirlo así. El público va a ver teatro, música, hay partes muy emotivas, otras que son muy bestias, otras graciosas. Como la vida misma, que es transitar por todos los estados.

–¿Fue más difícil darle forma al texto o el trabajo con las actrices?

–Para mí la dramaturgia siempre es un juego, lo que pasa es que intento ponerme un reto más allá de la última cosa que haya hecho. Como vamos hacia atrás y trabajamos en diferentes capas, la del recuerdo, lo que está pasando en su casa en el momento y el efecto de la morfina cuando uno está en el limbo entre la vida y la muerte y ya se va de este mundo. La dramaturgia fue lo más complejo. Luego en los ensayos hemos trabajado esas tres capas. No fue fácil porque tampoco lo es la propuesta, pero de cara al público ha quedado algo muy sencillo.

–Y con dos cantantes que se estrenan como actrices.

–Rozalén me dijo que no iba a poder, que tenía que esperar un año y yo le dije que la esperaba y empezamos. Para ella es un reto importante y para Nita también, acababa de disolver su banda, Fuel Fandango, y yo creo que han entrado por la puerta grande. Ahí están las críticas y que las entradas que han volado. Ha sido todo muy mágico.