Salinas se despide del festival Surf, Music and Friends con «buenas sensaciones» La organización del festival se muestra satisfecha con la acogida del público, que aplaude las novedades en cine y gastronomía

La playa de Salinas se llenó de surfistas el fin de semana durante el festival Surf, Music and Friends.

Lucía López Pérez Castrillón Domingo, 3 de agosto 2025, 19:45

El festival Surf, Music and Friends puso el broche de oro a su décimo tercera edición y a un fin de semana lleno de deporte, cultura y gastronomía. Carlos Meana, director del festival, celebraba la acogida de un festival diseñado «para que la gente disfrute».

El objetivo se ha cumplido y así lo demostró ayer el buen ambiente a lo largo de todo el día en la zona tanto en la playa con las competiciones de salvamento como en los talleres, que estuvieron protagonizados por una recogida de residuos en la playa. La zona gastro tampoco se quedó atrás con propuestas tradicionales de la mano de Pili Meana y su fabada.

«Los mini festivales que hay dentro del festival han tenido muy buena acogida. Tanto el Aula del Mar como la propuesta gastronómica más tradicional como el festival de cine han funcionado muy bien. El festival de cine ha triunfado con la participación este año de algunos directores y como organizadores nos hace mucha ilusión que hayan estado aquí», resumía Meana.

«Estamos muy contentos de que el tiempo acompañase. La gente nos felicita y al final esto lo hacemos para que disfruten» Carlos Meana Director Surf, Music & Friends

A falta de cifras oficiales de público, desde la organización destacan el sábado y el domingo como los días de mayor afluencia de público dada además la llegada de nuevos turistas a la zona. No obstante, tanto el jueves como el viernes la participación dejó también buenas sensaciones.

«La gente nos felicita y estamos muy contentos de que el tiempo acompañase. Al final esto lo hacemos para que la gente esté agusto », afirma el director del Surf, Music and Friends. Hoy tocará comenzar con el demontaje del 'market', los foodtrucks y las carpas para dejar paso, este fin de semana, a la música del Songs for an Ewan Day.

