El cine, protagonista en el festival Surf, Music and Friends de Salinas

L. L. P. Salinas Martes, 1 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Castrillón está a punto de arrancar la temporada de festivales y en Salinas empiezan a sentirse las ganas de disfrutarlos. Uno de los más esperados para surfistas y familias es el Surf, Music and Friends, que se desarrollará del 31 de julio al 3 de agosto y que ya tiene programadas todas sus actividades.

El cine será este año uno de los protagonistas con la expansión del Surf Films, que convertirá Salinas en un auténtico festival de cine con más de una docena de proyecciones. Títulos como 'The Search for the Volcano Island', 'Maya and the Wave', 'Return to the Bering' o 'Diario del Gringo' marcarán la programación nocturna, que se completa con presentaciones de jurado, entrega de premios y actividades paralelas durante los cuatro días.

El surf volverá a ser, además, el gran reclamo gracias a la primera parada del circuito EDP Surf Pro Spain, que se celebrará el sábado 2 de agosto desde las 9 horas. El campeonato reúne a algunos de los surfistas más destacados del momento y se consolida como una competición profesional con un compromiso con la sostenibilidad, la inclusión y la vida activa.

Salinas será la primera parada del circuito EDP Surf Pro Spain que reunirá a los surfistas más destacados del momento

No faltará el Aula del Mar impulsada por el Puerto de Avilés, que reunirá a activistas, científicos y profesionales, como tampoco lo hará la música con Bisonte, Los Idiotas, Tigre y Diamante, Sintrón y Odeio Transar, entre otros. Las sesiones DJ completarán la fiesta con nombres como Rocket DJ, Candela Daltónica y Promodiscopy.

Temas

Salinas