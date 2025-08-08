Vuelve el bosque cantado del Ewan Festival. Coti encabeza esta medianoche un cartel que cuenta con artistas como Puño Dragón o Mateo Eraña. Música en un entorno mágico con oferta gastronómica y deportiva en el corazón de Salinas

Es el Songs for an Ewan Day un festival especial por su entorno, un vergel lleno de vida en las antípodas de los recintos diáfanos de otros certámenes. El Bosque de Agüil, en Salinas, genera un ambiente mágico en el que, además de la música, no faltan la gastronomía ni las actividades deportivas, y de ello está más que orgulloso su organizador, el Ayuntamiento de Castrillón, que con la colaboración de Ewan Makes Songs arranca hoy una cita que servirá su plato fuerte pasada la medianoche con Coti en el concierto Vibra de Mahou como cabeza de un cartel que reúne a Lena Shan, Lemot, Puño Dragón y Smile, y que mañana hará lo propio con Alex Wall, Mateo Eraña, Mr. Kilombo, Mafalda Cardenal y Malmö sobre el coqueto escenario.

Todo esto y más se encargaron de presentar ayer la concejala de Festejos de Castrillón, Marian Carbajal y Pepe Reina, de Songs for an Ewan Day. La primera no dejó pasar la oportunidad de echar flores al festival y a sus compañeros de batallas en la organización: «Es un orgullo y un gustazo tener nuevamente, un año más, en el Bosque de El Agüil este evento que convierte este espacio en un enclave mágico durante dos días en los que las familias completas y gente de todas las edades se acerca a disfrutar de la oferta gastronómica y del espectáculo visual que es este bosque decorado, pero sobre todo de la oferta musical, que siempre es un acierto de la mano de la selección de Ewan, que son unos maestros en ese arte».

EL CARTEL Hoy Lena Shan (20.30 horas), Lemot (21.15), Puño Dragón (22.15), Smile (23.15) y Coti (00.45).

Mañana Alex Wall (20.30 horas), Mateo Eraña (21.15), Mr. Kilombo (22.15), Mafalda Cardenal (23.15) y Malmö (00.45).

Por su parte, Pepe Reina mostró su entusiasmo por «volver al bosque, que nos parece el enclave perfecto para este tipo de festival e invitamos a todo el mundo a venir y disfrutar de un fin de semana de gastronomía, deporte y música juntos». Disfrutar, por cierto, de manera gratuita.

El programa lo completa una sesión de yoga en el bosque con Betty Ewan, fomentando el bienestar y la conexión con la naturaleza, otra de las señas de identidad del festival, a la que se podrá acceder a través de sorteo en redes sociales del certamen.