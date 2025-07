Milagro en Gijón: los Sex Pistols espantan la lluvia a base de punk

Miguel Rojo Gijón Domingo, 20 de julio 2025, 09:02 Comenta Compartir

«Gracias por esperar por nosotros, Tsunami», agradecieron bajo el aguacero los Sex Pistols. Gijón les recibió con un chaparrón, pero los dioses del punk obraron el milagro y, tras una danza macabra con Frank Carter entre el público del Tsunami Xixón, el cielo dio una tregua para que la legendaria banda británica pudiese acabar por todo lo alto su concierto. No se puede decir que los tres 'Pistols' originales sean unos chavales, pero lo cierto es que no defraudaron, y además en un escenario tan exigente como el del festival gijonés, que cada año reúne en la ciudad a lo más cañero del panorama musical. Steve Jones (guitarra), Glen Matlock (bajo) y Paul Cook (batería) tienen mucho rock a sus espaldas, pero cumplieron como campeones. Cierto es que contar con el bicho de Frank Carter como 'frontman' les aporta un plus. No en vano, a la tercera canción, el vocalista se bajó del escenario, salto la valla que le separaba del público y les advirtió: «Quiero que hagáis aquí en el centro un gran círculo, un 'mosh pit' a medianoche en el Tsunami para bailar, y la maldita lluvia no nos va a detener». Dicho y hecho, con 'Pretty vacant' y 'Bodies', Carter se hizo hueco a codazos entre el público y dirigió una danza macabra que transformó el recinto de los Hermanos Castro en una desmadrada fiesta punk.

Ampliar Glen Matlock, Frank Carter, Paul Cook y Steve Jones, la formación de los Sex Pistols, en Gijón.

Y así, aunque nadie lo esperaba, el agua dejó de caer. Cuando sonó 'Silly thing', con Carter ya de vuelta en el escenario, dejó de llover totalmente, lo que permitiría disfrutar del resto del concierto a las miles de personas que quisieron ver en vivo de esta banda de leyenda, en la noche en la que Paul Cook cumplía años. Y es que este 20 de julio llegaba a los 70 veranos cumplidos, así que, bajo la dirección de Carter, el Tsunami entero le cantó el 'Happy birthday to you' a pleno pulmón.

Ampliar Tres de los legendario fundadores de los Sex Pistols, en Gijón.

Después de la cañera 'Liar', con el público ya entusiasmado, llegaría uno de los momentazos de la noche, con 'God save the Queen', una de sus canciones más reconocibles. A continuación utilizarían una versión de The Stooges, 'No fun', para presentarse como banda. Primero fue Carter el que introdujo a sus compañeros, «los hombres, los mitos, las leyendas». Y sería el mismísimo Steve Jones quien presentase al «jodido Fran Carter». Aún sonarían 'No feelings' y 'Problems', dos de sus temas más coreados, mientras la enorme pantalla gigante del fondo del escenario mostraba, como hizo durante todo el concierto, imágenes de aquellos jóvenes Sex Pistols de los años 70, fotografías de todos ellos cuando eran niños, recortes de periódicos...

Ampliar El público del Tsunami respondió a la llamada de los Sex Pistols.

Para acabar el concierto, ofrecieron su versión de 'My way', la canción que hiciese famosa Frank Sinatra, para cerrar después el concierto con otro de sus clasiquísimos: 'Anarchy in the UK'. En definitiva, un gran fin de fiesta del Tsunami (rematado por los Me fritos and the gimme cheetos en el escenario secundario), que sigue asentado en el corazón del verano de Gijón con su apuesta por la música menos comercial. Dios salve al Tsunami, y a los Sex Pistols.

Temas

Verano

Conciertos

Gijón