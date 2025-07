Sábado de gloria en el Tsunami

Pablo A. Marín Estrada Gijón Domingo, 20 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El festival Tsunami Xixón vivía ayer un auténtico sábado de gloria con la dulce resaca del gran fin de fiesta de la noche anterior en la que miles de asistentes disfrutaron con todas sus ganas satisfechas del conciertazo ofrecido por Jared Leto y su banda Thirthy Seconds To Mars. La segunda jornada del evento dejaría también un buen sabor de boca con su cartel de primer nivel y una actuación que se esperaba igual de estelar en el confín de la medianoche con los legendarios Sex Pistols.

En el recinto del parque Hermanos Castro, entre el público que asistía a los directos de los primeros grupos en actuar: Fuet!, Not Vet y los Heavy Lungs, aún se hablaba del paso por el escenario principal de los TSTM y su carismático líder, Jared Leto. Y es que a la potencia de su rock duro y progresivo, con momentos como el de la interpretación de su hit 'Walk on water' o de otros como 'Hail to the Victot' o 'Stay', se sumó la espectacular puesta en escena con todo tipo de efectos especiales, desde el lanzamiento de confeti a fuegos artificiales, las impresionantes llamaradas emergiendo en la misma boca del escenario o bengalas como la que el propio Leto esgrimía en su mano mientras cantaba 'This is war' y el final ibrutal, rodeados de fans sobre las tablas.

Ayer pudo verse el empuje de las bandas guitarreras del momento en nuestro país como Viva Belgrado, los exitosos Carolina Durante o Alcalá Norte, y también la energía que son capaces de prodigar supergrupos como Bad Nerves o Refused.

Los Carolina levantaron a un público que ya dejaba un buen lleno en el recinto y al que brindó un celebrado guiño su batería, el maliayés Juan Pedrayes, con camiseta rojiblanca: «No os rayéis porque el Oviedo esté en Primera. Ya subiremos. ¡Puxa Sporting!», proclamó.

Mientras tanto, una cosiderable masa de gente esperaba frente al otro escenario la salida de Bad Nerves, con los Ramones sonando de intro y que dispararon toda su tralla desde el primer acorde. Era el ascenso a una noche que esperaba a los mismísimos Sex Pistols.

Skate y punk la lían en la sesión vermú de Tsunami en Cimavilla Como viene ya siendo una tradición el Tsunami llevó su fiesta al corazón de Cimavilla, en cuyo skatepark tuvo lugar una animadísima sesión vermú de acceso libre con música en directo y exhibiciones de monopatín. Dos bandas asturianas, impregnadas del espíritu punk e irreverente del festival gijonés, Flashback y Los Bárcenas compartieron sus canciones con el numeroso público que se concentró en la pista de skate del barrio playu, convirtiendo la cita en una auténtica romería salpicada por las olas del Cantábrico y el refresco agradecido del nordés. Los ovetenses Flashback, que se definen como un «grupo punk noventero escuela californiana 100 por 100, pura zapatilla» dieron lo mejor de sí mismos ante un público entregado de principio a fin, mientras Los Bárcenas, un conjunto de cuerda similar, lograban mantener alto el nivel del fiestón mañanero. Las acrobacias y filigranas sobre la tabla del monopatín del campeón Danny León pusieron la rúbrica aérea a esta vibrante y divertida matinal en abierto del Tsunami Xixón.

