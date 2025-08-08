El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lo Nueso fue el primer grupo en subir al escenario. Javier Rosa / Prestoso

Un festival Prestoso por dentro y por fuera

Rutas, visita al Museo del Vino y cata en el Monasterio de Corias... El certamen desbordó Cangas del Narcea no solo con música

A. C. Rodríguez

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:28

Sin agobios ni grandes aglomeraciones. Con todos los sentidos puestos en disfrutar del entorno y de la música. Así comenzó ayer el Prestoso en ... Cangas del Narcea, que con la subida de Lo Nueso al escenario de Las Barzaniellas comenzaba un fin de semana de festival «consciente» que sirvió la música de De Fem, Gorka Urbizu, Maestro Espada, Presa y Alluma! de plato principal, pero agasajó a sus invitados con otras delicias como las visitas al Museo del Vino y al Monasterio de Corias (con paso por la bodega y cata) o la ruta por la Sierra del Pando.

