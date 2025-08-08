Un festival Prestoso por dentro y por fuera

Sin agobios ni grandes aglomeraciones. Con todos los sentidos puestos en disfrutar del entorno y de la música. Así comenzó ayer el Prestoso en ... Cangas del Narcea, que con la subida de Lo Nueso al escenario de Las Barzaniellas comenzaba un fin de semana de festival «consciente» que sirvió la música de De Fem, Gorka Urbizu, Maestro Espada, Presa y Alluma! de plato principal, pero agasajó a sus invitados con otras delicias como las visitas al Museo del Vino y al Monasterio de Corias (con paso por la bodega y cata) o la ruta por la Sierra del Pando.

Ampliar Salida desde Cangas de la Ruta por la Sierra del Pando. Julián Rus

Hoy la fiesta comenzará mucho antes, a la hora del vermú. Y cambiará de escenario a uno más tranquilo pero igualmente bello. Será el Parador de Corias el que a las 13 horas acoja la sesión de Marcos Bighouse.

Ampliar Visita al Museo del Vino. Julián Rus

Pero la tarde es de nuevo para el prau de Las Barzaniellas que abrirá sus puertas a las 19.30 horas y será testigo, juez y parte de otra tarde noche de música y buen rollo. A las 20 horas, Heal será el primer grupo en subir al escenario. Seguirán al cuarteto Bestia Bebé (21.20) y Fin del mundo (22.45). Estará ya el ambiente más que caldeado cuando Biznaga haga acto de presencia pasada ya la medianoche (se prevé que sobre las 00.15). Tomará el testigo Camellos, ya a la 1.50 de la madrugada, para que a las 3.20 Yahaira se encargue del fin de fiesta. Y midiendo las fuerzas, que aún queda un día más y el sábado llega cargado.