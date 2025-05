Enol: «El viaje está siendo inspirador»

Vuelve a casa a pie porque quiere hacerlo, porque un día se fue a Madrid a forjarse un nombre en el mundo de la música ... y ahora quiere que Asturias, que Gijón, sea la meta y no la salida. El cantante Enol transita desde hace una semana por los caminos y las carreteras de España rumbo a Asturias para reivindicar su tierra, para contarle al mundo que cuanto más tiempo pasa lejos de ella más la añora y más grande es la señaldá, esa nostalgia que alimenta la distancia y nada aplaca.

Son casi 500 kilómetros los que separan Madrid de Asturias y los que recorrerá junto con Dani, su amigo y cámara, que va recogiendo las vivencias del camino para compartirlas en redes sociales. Solo el primer vídeo tiene ya más de dos millones de visualizaciones. «Es mi manera de mostrarle y demostrarle a la gente que no estamos tan lejos», dice el músico asturiano sobre el viaje que ya le está propiciando buenos momentos, en particular desde que abandonaron Madrid y se adentraron en zonas rurales. «Todo el mundo es más cercano, te ofrecen comida, medicamentos, se prestan a ayudarte. En Madrid cuando vas por la carretera, la gente pasa zumbando y aquí [está camino de Simancas, Valladolid, cuando se produce la entrevista] los coches se paran, te preguntan», cuenta.

El plan es dejarse fluir y disfrutar del camino. Prefiere no dar una fecha de llegada a la Escalerona, su destino final, porque cada día se improvisa. En la primera etapa recorrieron 42 kilómetros; en la penúltima, el plan era hacer una ruta más corta, pero al no poder alojarse en un albergue de peregrinos por no tener las credenciales del Camino de Santiago tuvieron que caminar 17 kilómetros más de los previstos.

«Subimos un vídeo diario, pero intentamos que no sean blogs de viajes, sino contar mi visión de lo que nos vamos encontrando, transmitir mi forma de pensar de muchas maneras», revela el artista, que inició su andadura musical en 2015 y en 2021 se mudó a la capital. «Sé lo que es estar allí, lo que cuesta arrancar y espero que lo que haga sirva de gasolina para los otros artistas y para los trabajos que son difíciles de llevar en Asturias, quiero demostrar que sí es posible hacer las cosas, si uno se emplea al máximo las metas se van consiguiendo».

'Casi superstar' y 'Ocho estrellas' fueron sus dos primeros álbumes, que llevaron aparejadas sendas giras y un disco de platino con el single 'Santorini'. Luego llegó 'Una casa con jardín' y hay un álbum acabando de cocinarse que verá la luz a finales de este año. «No me puedo quejar de cómo me van las cosas, este año hemos hecho una gira en salas con todo vendido», dice el artista, que estará este año actuando en casa inaugurando Metropoli.

Pero ahora la música queda en un segundo plano. Ahora Enol quiere hablar de ese caminar para contar esa relación de amor en la distancia que tiene con su tierra. «No tengo la cabeza para sentarme a componer, el viaje está siendo inspirador para la gente que nos está viendo, que son personas de 60 años que llevan 40 fuera de Asturias y que sienten la morriña igual que nosotros, gente de mi edad, de la edad de mis padres y de la de mi abuela, está siendo súper bonito porque esto representa lo que somos los asturianos cuando nos tenemos que ir de Asturias».