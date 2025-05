Caminar 467 kilómetros para volver a casa: el reto del cantante Enol para llegar a Asturias desde Madrid

N. Vivar Gijón Lunes, 12 de mayo 2025, 13:14 Comenta Compartir

467 kilómetros no son nada si se compara con el arraigo por volver a Asturias. Un sentimiento que comparte el cantante mierense, criado en Gijón, Enol BC, que se ha marcado como reto recorrer esta distancia, ni más ni menos, que andando. Desde la Puerta del Sol de Madrid, donde está afincado, hasta Gijón. Con una mochila en la espalda y con el deseo de demostrarse a sí mismo que no está tan lejos, el artista de 22 años, que ha puesto voz al Sporting de Gijón con la canción 'Es mi Gijón', quiere superar otra meta más en su carrera.

Enol comenzó grabando sus canciones en el trastero de su padre, cosa que no ha impedido que, con el paso del tiempo, haya ido conquistando con su música la costa cantábrica. Es más, forma parte del nuevo torrente de artistas emergentes que están liderando la nueva del pop. Este joven, que compagina sus estudios de derecho con música, fusiona pop-rock, rap y R&B en sus canciones y se caracteriza por la versatilidad y el sentimiento que transmite. Todo ello se refleja en el más de medio millón de oyentes mensuales que acumula en Spotify con algunos de sus 'hits' como 'Santorini' o 'Y qué bonito'.

«Yo, como tantos otros asturianos, en algún momento me vi obligado a irme fuera para perseguir mis sueños y tener una vida mejor», explicó en sus redes sociales para anunciar este desafío que comenzó ya el sábado al mediodía. Toda su travesía la está compartiendo en su cuenta de Instagram. «Gracias por los mensajes bonitos, no solo de asturianos, sino de todos los que están viviendo lejos de su familia y de su gente. En cada paso que doy, todos vosotros estáis conmigo», agradeció a sus seguidores las muestras de cariño que va recibiendo cada día. Y que le motivan a seguir con su propósito. Pues como él mismo dijo: «Esta vez, Asturias no será el punto de salida. Será la meta». De momento, va por buen camino.

