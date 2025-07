Pignoise llega al festival Luanco al Mar el próximo 8 de agosto en plena gira de su 20 aniversario. Hablamos con su vocalista Álvaro Benito ... de esta cita y del momento que vive la banda.

–Tocar en Luanco y en la tierra de su bajista Pablo Alonso, les hará una ilusión singular, ¿no?

–Claro, a través de Pablo siempre hemos tenido un vínculo especial con Asturias, que se ha ido incrementando con el tiempo con mucha otra gente de ahí. Así que estamos encantados y con muchas ganas.

–¿Cómo está yendo la gira del veinte aniversario en plena vorágine del verano?

–La verdad es que está siendo la mejor gira que hemos hecho desde que existe Pignoise. No pensábamos llenar recintos tan grandes como los estamos llenando y solo podría decir cosas buenas de lo que nos está pasando. Después de tantos años gozamos de buena salud y eso, desde luego, es lo que más feliz te puede hacer como artista.

–Tras haber parado durante un tiempo, ¿cómo ha sido el reencuentro con el público?

–Estuvimos sin tocar seis años por mi ocupación como entrenador de fútbol, que era incompatible con una carrera musical. Y luego siempre estaba esa incertidumbre de ver qué había pasado con el grupo y la gente que nos seguía. La sorpresa ha sido muy positiva, hemos ido a más desde el regreso y estamos muy sorprendidos de la cantidad de gente joven que nos sigue. No solo se había quedado el público de antes sino que se había incorporado otro nuevo y eso es maravilloso.

–Además de la gira están lanzando ya material fresco. ¿Cómo definiría lo que hay en estos singles?

–Con el paso de los años creo que una banda debe mantener una coherencia sonora con lo que ha hecho, tiene que haber una esencia que perdure disco tras disco y a la vez tienes que buscar pequeñas evoluciones, que a veces vienen de forma natural. Yo no soy el mismo músico con 25 años que ahora con 48. Por eso el trabajo del artista está en dedicarle mucho tiempo a la composición para que con cada nuevo disco puedas seguir seduciendo a quien te ha escuchado toda la vida.

–En la celebración de estas dos décadas en activo, ¿cómo se ven por el retrovisor?

–Empezamos en esto con mucha ilusión y a lo mejor no estando del todo preparados, pero de una forma inconsciente fuimos dando los primeros pasos y creo que hemos sido muy trabajadores y hemos tenido mucha fe en lo que hacíamos. Al principio todas las puertas estaban cerradas y la vida trata un poco de eso, de hacer lo que te hace feliz y perseguirlo. Del balance lo mejor de todo es ver que las canciones han perdurado y que después de tanto tiempo nuestra música ha quedado en el imaginario musical de este país. Hay canciones que probablemente la gente canta sin saber quiénes somos o vemos en las redes sociales parejas que se casan y lo hacen con una canción nuestra.

–Y comentaba antes el hecho de que también los más jóvenes acuden a sus conciertos. ¿Cómo han conseguido engancharlos?

–Es realmente lo que más nos ha sorprendido: ver a chavales de 18 o 20 años, que además se saben todas las canciones. Y es porque se han seguido poniendo en discotecas y bares, en reuniones de amigos, han pasado de hermanos mayores a pequeños, de padres a hijos. Ha sido de forma orgánica porque llevamos 15 años sin discográfica, sin marketing de ningún tipo y sin sonar en radios. Ha sido la gente la que lo ha decidido.

–¿Les favorece también que ahora haya un exitoso resurgimiento de bandas guitarreras de formato clásico?

–Puedo hablar únicamente de lo que vivo en primera persona, no tengo por qué hacerlo para nada de otras bandas. Y en nuestro caso desde que volvimos la gente ha respondido fenomenal. No hay más misterio que el de que las canciones han calado, como me parece normal que Loquillo siga vigente o Los Secretos y todas esas bandas, porque hay canciones que han calado en la gente y eso perdura.

–Ustedes siguen fieles al sonido que les identifica, pero ¿los temas que les inspiran hoy son distintos?

–Obviamente. Primero porque ahora soy mil veces mejor compositor y además es la parte de este trabajo que más me gusta y a la que más tiempo dedico. Y en segundo lugar no quieres contar las mismas cosas cuando tienes veintipocos años que cuando tienes cuarenta y muchos. Aunque yo pienso que Pignoise tiene que mantener un punto naíf en las letras e intento siempre que eso no se pierda.