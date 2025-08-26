El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Actuación de La Tarrancha, en una imagen de archivo. P. Ucha

Agosto se despide con popurrí musical: Rockvera Fest y Noite Celta de Porcía

El Teatro El Llar de Las Vegas y la Alameda de Porcía serán escenario este sábado de dos de las últimas citas musicales del verano en Asturias

I. G.

Martes, 26 de agosto 2025, 13:28

Asturias acogió el pasado fin de semana el último gran festival de la temporada, el Riverland. No obstante, este verano aún quedan citas con nombre propio para bailar, cantar y disfrutar de la música en directo. Dos de ellas se celebrarán este sábado, 30 de agosto: el Rockvera Fest y la Noite Celta de Porcía.

Leize, Dünedain, La Tarrancha, November y Maverick son los grupos que se subirán al escenario del Teatro El Llar de Las Vegas (Corvera) a partir de las 18.30 horas del sábado. El cartel del festival lo completan Ochobre y Tribute Against the Machine, que animarán la sesión vermú, que comenzará a las 12.30 horas.

Para asistir a los conciertos, de entrada gratuita, se dispondrá transporte en autobús desde Avilés, Oviedo y Gijón.

El mismo sábado, en la Alameda de Porcía, en el concejo de El Franco, tendrá lugar la Noite Celta de Porcía. A partir de las 21 horas, actuarán El Cabazo, Ca Beleño, Corquiéu, La Güeriata Dj y Rura, procedente de Escocia.

Como antesala, el viernes, a partir de las 20.30 horas, en la carpa del Mesón El Fornello habrá una mesa redonda ('De Corao a Porcía. Os primeros anos: a década dos 80'). A continuación, en torno a las 21.30 horas, habrá una espicha (se requiere inscripción y tiene un coste de 25 euros) y una jam session.

