La enésima resurrección de Massiel Ya está disponible el adelanto de 'Un mundo feliz', el tema que la artista ha grabado con Rodrigo Cuevas y que podrá escucharse el 10 de diciembre

A Massiel se la ama o se la detesta, pero lo que nadie puede negarle a la artista que acaba de recoger premio a toda su trayectoria en un FICX rendido a sus pies es su capacidad de reinventarse y echarle poderío a una vida que también es de todo menos vulgar. Un genio que la actriz y cantante que en 1968 se alzó con la primera victoria de España en Eurovisión con aquel mítico 'La, la, la' que rechazó Serrat acaba de volver a demostrar junto a Rodrigo Cuevas, porque ambos están a punto de lanzar un single del que ya puede escucharse un adelanto y que han titulado 'Un mundo feliz'.

Arropado por un videoclip de amor y lujo grabado en Piloña que algunos de sus seguidores en redes ya han calificado de «auténtica fantasía», en las imágenes del 'making-of' ambos aparecen compartiendo champán y pastas con bien de brilli-brilli, en una rotunda invitación a la 'joie de vivre' en la que Massiel entona con su voz de gravedad inconfundible: «Si hoy te han maltratado el corazón/ y duerme junto a ti la soledad,/ no importa porque empieza un día más/ la vida».

Todo un alegato en forma de vals contra los sinsabores del querer romántico. Un «temazu» –que diría el agitador folclórico– que invita a olvidar y brindar hasta el amanecer en lugar de llorar el desamor y en el que Cuevas y María de los Ángeles Felisa Santamaría Espinosa –que así se llama en realidad esta potra salvaje nacida en Madrid de padres asturianos y criada entre Gijón y Oviedo– dejan clara su complicidad más allá de lo puramente profesional, entre picos y risas. Un 'tirar pa'lante' contra viento y marea que ha sido y, a sus 78, sigue siendo una de sus banderas.

Lo hizo cuando –tras proclamarse vencedora en el Royal Albert Hall frente a Cliff Richard y sin haberse preocupado nunca mucho de ocultar sus convicciones republicanas– estuvo un año vetada en TVE por negarse a acudir a un acto junto al dictador, decidido a publicitar la epopeya sacándose una foto con la 'Tanqueta de Leganitos'. Y ella, que nanai, que reverencias no hacía.

O cuando, hace unos meses, le diagnosticaron un cáncer de pulmón del que ha hablado abiertamente y del que aún se recuperaba cuando, en un atropello, le partieron frente, nariz, boca y rodilla.

Cuando, en su época de veinteañera progre, recibió varias amenazas de bomba y un grupo de fascistas entró en su casa y la encañonó con un arma; cuando sufrió un accidente a caballo en el que casi se queda parapléjica; cuando se cayó por la ventana de su casa, a nueve metros del suelo; o cuando vio arder el chalé que tenía en Segovia, según ella misma ha contado sin un solo pelo en la lengua.

En esta 'colab', que estará disponible en todas las plataformas a partir del 10 de diciembre y que promete convertirse en un hit atemporal, Rodrigo Cuevas la ha coronado como «reina de la utopía». O lo que viene a ser lo mismo: hay Massiel para rato y está de vuelta, lista para ocupar el trono que siempre ha sido suyo. Tiembla, Rosalía.

