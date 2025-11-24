Rodrigo Cuevas y David Uclés en Avilés: «El ridículo y el humor son muy poderosos para desmontar algunos discursos» El escritor David Uclés y el artista Rodrigo Cuevas protagonizaron el Ciclo de la Palabra para presentar 'La península de las casas vacías'

Ni las 25 ediciones que lleva 'La península de las casas vacías' ni los 300.000 ejemplares vendidos ni los premios le quitan al escritor David Uclés la humildad característica de los artistas que no presumen pese a saber que han conseguido algo grande.

Con esa sencillez salió Uclés al escenario para presentarse ante el público avilesino en un encuentro con Rodrigo Cuevas, «el asturiano más universal», enmarcado en un Ciclo de la Palabra que agotó las entradas y llenó las butacas del anfiteatro del Centro Niemeyer.

Durante más de una hora ambos hicieron gala de humor y sensibilidad en una conversación que giró en torno al proceso de creación, cuánto gana un escritor o las personalidades más famosas que tenía cada uno en sus contactos.

«Estoy hasta el coño de Franco», fueron las primeras palabras que pronunció Uclés, tumbado sobre el sofá que presidía el escenario, como si de una consulta de psicólogo de tratase. Sus palabras sentaron las bases de lo que sería la última presentación de la gira del escritor.

A través de las historias que su abuelo le contaba y tras 15 años de trabajo en los que la historia fue variando hasta encajar como un puzzle, Uclés plantea la evolución de una familia en descomposición y la deshumanización de un pueblo que poco a poco va fragmentándose hasta perder por completo el sentido de colectividad, bajo un género que si bien no convenció al principio ha acabado siendo un éxito de ventas.

«Al principio no me lo querían publicar ni en castellano» explicó David Uclés sobre los inicios de la novela allá por 2018 cuando al presentársela a su editor bajo la etiqueta de 'realismo mágico', no convenció del todo. «Lo que triunfaba entonces era la novela erótica y pensé ¿y si le doy un toque erótico y lo llamo '50 sombras de Franco'? Pero luego seguí por el buen camino», bromeó.

Y ante la pérdida de esa colectividad que trata en su obra Uclés se reivindicó abiertamente 'iberista' ya que «con las disputas entre nosotros unir los países con una nueva bandera dos capitales… Ahí hay futuro en común. Muchas veces miramos en el pasado pero hay que mirar al futuro».

Sobre la edición, Rodrigo Cuevas reivindicó la necesidad de traducir los libros a las lenguas minoritarias desde el primer momento. «Los libros hay que traducirlos al principio, sobre todo a las lenguas minoritarias porque no vale después de que se vendan miles de libros en castellano», afirmó.

La conversación también abarcó las dificultades a la hora de acotar la obra y las censuras que se impuso el propio autor. «Hay un personaje que me costaba mucho escribir y era el de Carmen Polo. No lograba saber cómo era esa señora, me perturbaba mucho y dije tengo que describirla de manera ridícula porque el ridículo y el humor son armas poderosas para desmontar algunos discursos», destacó el autor.

Previamente al acto se rindió un sentido homenaje al Javier García Rodríguez, fallecido el pasado 8 de noviembre.

