Oihana Kortazar aumenta su leyenda en la Traveserina

Dimas Pereira y la guipuzcoana Oinaha Kortazar hicieron buenos los pronósticos y se adjudicaron la victoria absoluta en la Traveserina Caja Rural de Asturias, que ayer celebró su duodécima edición. La corredora vasca dejó de nuevo su impronta y volvió a batir el récord de la prueba en categoría femenina.

Los 450 participantes tomaron la salida de la prueba a las 8.30 horas en Sotres. Por delante, 46 exigentes kilómetro, con la obligación de superar un desnivel acumulado de 7.000 metros antes de finalizar en Arenas de Cabrales. Además, la lluvia acompañó a los corredores en la salida y hacía presagiar una carrera muy exigente por las prologadas bajadas, que estaban muy resbaladizas.

Oihana Kortazar volvía a hacerlo. Si el pasado año rebajaba el mejor tiempo de la carrera en nada menos que 14 minutos, ayer volvía a romper el crono y marcaba, otra vez, la mejor marca de la prueba en categoría femenina al concluir la carrera en 5.31.22, cerca de ocho minutos menos que en 2024.

Kilómetro a kilómetro

Kortazar dejaba transcurrir el primer tramo de la competición para tomar el mando de la carrera, en la que hasta entonces Greta García marchaba al frente de la prueba, en su intento de doblegar a la especialista vasca. Llegó, incluso, a distanciarse en más de un minuto de Kortazar, que tiró de veteranía y en la Vega de Urriellu ya marchaba al frente de la competición, con cerca de seis minutos sobre García. A partir de ahí volvió a imponer su ley kilómetro a kilómetro, consiguió una brillante victoria y aumentar su leyenda en la carrera.

Greta García aguantaba bien la presión de sus rivales y finalizaba en segunda posición, con 5h51.28. La francesa Olivia Magnone completó el podio de la carrera con 6h01.36.

El cabraliego Pablo Rodríguez, por su parte, marcó el ritmo inicialmente en la prueba masculina, distanciándose ligeramente de sus rivales, superando en solitario el primer control de carrera situado en Bulnes, en el que Víctor Mier y Dimas Pereira marchaban en segundo y tercera posición, respectivamente.

La carrera no había hecho más que empezar y Pereira comenzaba recuperar posiciones, superando el control de Vega de Urruiellu como líder, por delante de Mier y Rubén Cabo. Los kilómetros pasaban y Pereira no hacía más que consolidarse al frente de la prueba e incluso con alguna posibilidad de tratar de superar el récord de la carrera. No pudo ser y lograba la victoria con un tiempo de 4h43.26, lejos de las 4h26 de Juanjo Somohano en 2019.

Xabel Guiu despachaba una prueba de menos a más para conseguir, finalmente, concluir la carrera en segunda posición con un tiempo de 4h52.33. La tercera plaza fue para Víctor Mier con un crono de 4h56.33.

