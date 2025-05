Adriana Sirgo, portera del Sporting Femenino: «Le prometí a mi padre que nos salvaríamos y poder cumplirlo fue increíble»

José Luis González Gijón Lunes, 5 de mayo 2025, 06:18 | Actualizado 07:33h. Comenta Compartir

Adriana Sirgo (Candás, 2004) lleva toda la vida jugando a fútbol y, desde hace tres años, defiende la portería del Sporting Femenino. A su lado siempre estuvo su padre, encargado de llevarla y traerla de los entrenamientos, de acompañarla a los estadios, disfrutando de este deporte junto a su hija. «Siempre dependía de él y de mi madre». Fallecido hace apenas unos días, muy cerca de la fecha del partido en el que el conjunto rojiblanco se jugaba el sábado la salvación en un partido en Mareo contra Osasuna B, la joven portera tenía claro a quién iba a dedicar la victoria. «Le prometí a mi padre que nos salvaríamos y poder conseguirlo fue increíble. Victorias como la del sábado son por ellos (su madre falleció hace cinco años). Me encantaría que hubiese vivido el partido porque le habría encantado».

La semana dentro del equipo ha sido dura. La noticia fue un mazazo para una plantilla en la que había tensión por la situación deportiva, pero que ha demostrado a lo largo de toda la temporada que tiene la fortaleza suficiente para manejar todo tipo de situaciones. Con un plantel de 19 fichas y un nuevo entrenador, Sergio Pérez, comenzaron la campaña. Un plantilla que pronto se reveló corta. «Dos somos porteras. Se nos lesionaron dos compañeras de larga duración y éramos quince jugadoras de campo. Hemos tirado de las jugadoras del B, a las que doy mucho mérito, pero es necesaria una plantilla más larga».

Ampliar Adriana Sirgo en el puerto de Candás, donde reside.

Ya en diciembre se conocía que Antía Mayo y Alba Fernández no iban a jugar el resto de la temporada, pero el club no hizo ningún fichaje. «Lo normal es que hubieran venido dos o tres jugadoras, pero no hubo incorporaciones. Hubo partidos en los que debíamos tener cuidado con las fichas del B que había en el campo. El mérito es nuestro, de cada una de las jugadoras».

Los condicionantes de esta plantilla han sido muchos a lo largo de la temporada. Al cambio de entrenador y el necesario periodo de adaptación se unieron las lesiones y el hecho de ser un grupo muy joven. Con todo, las jugadoras han sido capaces de cumplir el objetivo que se habían planteado al inicio de la campaña y que pasaba por seguir jugando en Segunda RFEF. «Esto lo sacamos juntas. En los malos momentos nos unimos más. Somos un equipo en el que todas vamos en la misma dirección».

El hecho de que el Sporting Femenino cuente con un bloque estable desde hace varias temporadas es también un factor, apunta Adriana Sirgo, que ayuda a que se obtengan resultados. «La plantilla del año pasado y la de este año son muy parecidas, a excepción de dos o tres jugadoras. Eso ayuda a que haya un bloque unificado y a que se apueste por lo que hay».

Con todo, el del sábado fue un partido vital en el que las emociones jugaban un papel muy importante. En los minutos en el vestuario antes de saltar al campo, unas palabras de su compañera Cris Díaz, también portera, marcaron para bien a Adriana Sirgo. «Dijo que llevábamos muchos aquí, muchos años en esto, y que no nos lo podíamos cargar». A pesar de que al equipo «le costó» entrar en el partido, ponerse por delante en el marcador fue clave para conseguir la victoria. A partir de ahí, un duro camino hasta una fiesta que celebraron por todo lo alto. «Fue muy especial para todas. Tenemos que agradecer el apoyo de la peña Sentimiento Rojiblanco-La Regence, que llevan todo el año con nosotras apoyando, animando a que la gente vaya a los partidos. Sientes el calor de una peña, que es algo que no se da en nuestro club».

Una espina que tiene clavada la plantilla es la de poder jugar un partido en El Molinón. «Parece que nunca se da. Habrá que seguir intentándolo». Lo que es seguro es que este equipo es fuerte y que arropa a las suyas en los peores momentos. «En esta dura semana el club me dio todas las facilidades. Y también quiero agradecer el apoyo de mis compañeras. No tengo palabras para describir todo lo que han hecho por mí».

