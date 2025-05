Sergio Pérez, entrenador del Sporting Femenino: «La salvación está en nuestra mano. Vamos a salir a ganar»

El Sporting Femenino se juega mañana (16.30 horas) frente a Osasuna B su permanencia en la Segunda Federación. Los dos equipos llegan ... empatados a puntos y el duelo, en el campo número 1 de la Escuela de Mareo, decidirá quién acompaña a Pradejón y Cornellá en los puestos de descenso. Un vagón al que ninguno de los dos conjuntos se quiere subir. Sergio Pérez, míster rojiblanco, atiende a EL COMERCIO, en vísperas del duelo.

–¿Cómo afrontan esta semana?

–Con responsabilidad. Sabemos que ya no hay más jornadas y que la salvación está en nuestra mano. Nos sirve ganar o empatar y estamos preparando el partido con todas las ganas del mundo.

–En el fútbol se abusa mucho de utilizar a la ligera el término final, pero aquí sí que no hay otra...

–Eso es, es justo lo que sería una final aunque al término del partido el trofeo sea conseguir la salvación y no un título como tal.

–¿Cumplirían si se logra?

–Es el objetivo que nos poníamos nosotros a principio de temporada y el que nos marca el club. De conseguirlo, podríamos decir que ha sido una temporada muy meritoria teniendo en cuenta todo lo que hemos tenido que pasar durante el año y con la cantidad de bajas a las que nos hemos tenido que enfrentar. Sería un refuerzo para las chicas y para nosotros como cuerpo técnico.

–La última jornada perdieron 3-0 con el Cornellá, último clasificado. Tuvo que ser un varapalo...

–Sí, fue un varapalo. La idea era obtener un buen resultado ante un equipo que estaba ya descendido, pero las sensaciones fueron malas desde el inicio del partido. No estuvimos cómodos y por distintas cosas no fuimos capaces de carburar. Esa ansiedad que teníamos y nuestras rivales no estoy convencido que nos perjudicó y es un tema a tratar de cara al partido contra Osasuna B.

–En vísperas de una semana tan importante como la que afrontan... ¿Notan más apoyo del habitual?

–Sí que se nota que es una semana diferente, igual que en las de los derbis. Se agradece. Nos viene de maravilla y nos da un chute de moral muy necesario.

–En la primera vuelta lograron imponerse a Osasuna B en su campo. ¿Cómo recuerda aquel partido?

–Era un partido al que llegábamos muy con la flecha para arriba, el equipo iba solo y teníamos la seguridad de que las cosas iban a salir. Justo ahí terminábamos la primera vuelta y se produjeron las lesiones de Antía y de Sara Barreda. Nos vinimos con un sabor agridulce.

–Como decía antes, les vale ganar o empatar. ¿Es un arma de doble filo saber que el resultado de inicio les sirve?

–Tenemos muy claro que vamos a salir a ganar el partido desde el minuto uno. Como bien dices, jugar al empate es un arma que suele salir mal. Es un comodín que tenemos ahí en caso de que se dé, pero vamos a ir a por el rival desde el inicio y buscando sentirnos cómodos. El empate no va a ser el objetivo de salida.

–Aunque la valoración de la temporada esté pendiente de lo que ocurre este fin de semana y de si se consigue o no la mencionada salvación, si le tuviese que pedir, como técnico, que me valorase lo que ha sido la campaña hasta ahora, ¿con qué se quedaría?

–Para ser nuestra primera temporada en la categoría y nuestra primera experiencia en el fútbol femenino ha sido un poco una montaña rusa. Tuvimos un inicio complicado como corresponde a cualquier proceso nuevo. Luego conseguimos una estabilidad que nos hizo sentir muy cómodos. Al final, una cosa que también valoro es que nos hemos tenido que enfrentar a distintos problemas y que hemos ido solventándolos. Me decían que tenemos mérito por competir con bajas. Yo creo que nos ha servido para conocer a jugadoras del filial y nos ha hecho ver cómo competían las chicas de la casa y eso hay que valorarlo. Si logramos el objetivo, podríamos hablar de un curso más que notable.

–¿Cómo es su relación con la estructura del club y qué le transmiten desde dentro?

–Siempre nos refuerzan, nos motivan y animan. Dentro del Sporting saben que es una situación complicada por la filosofía de equipo y por el hecho de tener una plantilla tan joven. Pero es una apuesta del club y yo creo que es acertada. Siempre tenemos las llamadas del lunes o del mismo día de partido de Gerardo García, David Guerra y Joaquín Alonso.

–Un mensaje para la afición.

–Que la gente acuda a animar a las jugadoras para que vean que representan todos los valores del Sporting. Es un orgullo ver cómo defienden ese escudo y pelean cada balón como si fuera el último. Ellas agradecen sobremanera el apoyo de la gente, cuanta más gente vaya mejor. Y estoy seguro que se van a sentir orgullosos de ellas.