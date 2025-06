«Vestir los colores del Telecable ha sido un privilegio y un orgullo»

Las jugadoras del Telecable celebran el título de la OK Liga en Mata Jove.

Una baldosa de la pista antigua de La Algodonera y la copa de la OK Liga. Fueron los dos 'trofeos' que Sara Lolo levantó en su último día como jugadora del Telecable en el pabellón de Mata Jove. El primero, un reconocimiento del club a su trayectoria. El segundo, el título que certificaron la semana pasada al imponerse al Raxoi. El equipo de hockey patines de La Calzada cerraba este domingo, en casa, el campeonato de liga y, con el título ya conquistado, la contundente victoria por 4-1 frente al Serroukh Alcalá Hockey fue solo el aperitivo de lo que estaba por venir.

«Vestir estos colores ha sido un privilegio con toda la ilusión y el orgullo que eso produce», pronunció la todavía capitana del equipo fabril, en su despedida de la que ha sido su afición durante más de dos décadas al término del encuentro. Lolo se acordó de «todo lo que hemos recorrido juntos» asumiendo que «ha habido momentos buenos y malos, pero siempre más fácil con vuestro apoyo». Aprovechando la ocasión, el club anunció la intención de retirar el dorsal número '5', en honor a la jugadora.

La tarde no fue de única despedida. Con el pabellón de La Calzada lleno hasta la bandera —con invitados de honor como la alcaldesa Carmen Moriyón o el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, entre otros—, el día iba de despedidas. Las guardametas Fernanda Hidalgo y Vicky Novo tampoco continuarán la temporada que viene en el club. A Novo, que disputó el encuentro, se la vio visiblemente emocionada al término del mismo, recordando el ciclo que cierra. «Emoción, ha sido un partido lleno de sentimientos», reconocía la jugadora.

Tampoco continuará en el club la máxima artillera, Sara Roces. «Es cerrar una etapa en casa con mi familia, amigos y toda la gente que me apoyó estos años. Llegué a Gijón siendo una niña, con la mochila llenos de sueños, y me voy siendo una persona diferente, pudiendo decir que cumplí lo que quería». De las cuatro, Roces es la única que se va a otro destino: el Benfica. Un viaje que ya emprendieron algunas compañeras antes de regresar. A ello aludía el presidente José Luis Souto, dejando caer que su billete «no era solo de ida». La propia Roces, no ocultó su intención de volver al Telecable: «No sé si será el año que viene, dentro de dos o tres, pero estoy seguro que estos colores los voy a volver a defender».

Las celebraciones continuaron en el tercer tiempo que organizó el club, con comida y bebida para todos los aficionados y patrocinadores que se dieron cita en Mata Jove. La Copa de la Reina, que se disputará del 12 al 15 de junio en Cerdanyola del Vallés, pondrá el cierre a un nuevo curso glorioso para el Telecable.