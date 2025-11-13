Alfonso Suárez, campeón europeo de surf: «En la tabla siempre compito para ganar» Alfonso Suárez. Campeón europeo júnior, lamenta la falta de ayudas: «En Asturias el surf es para uso propagandístico»

Iván García Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:53

Alfonso Suárez sigue subido en la ola. El joven talento gijonés de 19 años se proclamó campeón de Europa júnior tras terminar el primero en la clasificación continental de las World Surf League. «Fue algo único», resume de lo vivido el pasado fin de semana. La bahía de Taghazout (Marruecos) acogía la última de las pruebas del circuito, la que supuso su coronación. «Es un sentimiento a flor de piel cuando lo recuerdo que todavía es difícil de explicar».

Y eso que, precisamente en aguas marroquís, Suárez no tuvo su mejor día en la tabla. «Iba con el trabajo ya hecho y al final también tenía ese margen». El surfista gijonés se impuso en el ránking final, logrando 2.300 puntos, por encima de los hermanos Donegan, Conor y Dylan, también españoles.

«Ha sido una temporada increíble», reconoce el flamante campeón que tiene claro a quien dedica este premio: «A mis padres, a mi hermano y a mi entrenador. Son los pilares de todo». Ellos son, en todos los sentidos, su soporte, tal y como lamenta su actual técnico, Manu Ruiz. «Asturias es la única comunidad en la que el surf no se considera deporte de alto rendimiento y esto impide que las escuelas optemos a recibir ayudas del Principado». Ruiz, de Skoolsurf, es el preparador del flamante campeón europeo e insiste en el mérito de su pupilo. «Otros rivales contra los que Alfonso compite tienen hasta piscinas de olas en casa. Él en pandemia no podía entrenar».

Con su victoria en este circuito, Suárez se ha clasificado para el mundial junior, que se celebrará en Filipinas la segunda semana de enero. Un viaje que prácticamente tendrá que sufragar de manera íntegra del bolsillo de su entorno familiar. «No tengo 'sponsor'. Un chef amigo de mi padre, una tienda de pinturas... Y ya», lamenta la joven promesa del surf asturiano, a quien le encantaría «que alguna de las grandes empresas que tenemos en la región se metiese y apostase por este deporte». «Asturias parece que solo tiene el surf para su uso propagandístico», remata su entrenador.

Olímpico y policía

La falta de medios no corta las alas de Suárez, que desde que regresó de aguas marroquís no ha perdido el tiempo. Acude a la Escalerona radiante, con la copa que lo acredita como campeón de Europa. Y con la ilusión de que en Filipinas, en enero, pueda venir la siguiente. «Es un mundial y van a estar los mejores, pero cuando me subo a una tabla siempre compito para ganar». El surf, además, es deporte olímpico desde los Juegos de Tokyo. Otra meta con la que sueña. «Representar a tu país en unos Juegos es lo máximo para un deportista, sin duda».

Mientras tanto, el joven continúa con su rutina diaria. «Normalmente me levanto y voy a clase hasta las once o así. Me pego el primer baño, como rápido y por la tarde si puedo vuelvo a entrenar», explica de su rutina. Suárez está preparando las oposiciones para Policía Local. «Creo que es algo que encaja bien con mi deporte y me gusta», apostilla mientras mira de reojo la bravura de la marea de San Lorenzo. «Es de mis playas favoritas».

