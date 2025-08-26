Seis días de alta tensión en Las Mestas: comienza el Concurso Hípico de Gijón

Los técnicos y empleados pulían ayer los últimos detalles para que esté todo listo para que comience el Concurso Hípico Internacional de Gijón.

El verde de las Mestas ya está listo para el comienzo de la competición de hípica por antonomasia en Gijón y en Asturias. Seis días de competición con 16 pruebas y medio millón de euros en premios en una cita que cierra el verano de grandes acontecimientos en la ciudad. El Concurso Hípico espera batir el récord de asistencia de público después de las espectaculares cifras logradas el pasado año cuando, en el ultimo día de competición, más de 11.500 personas presenciaron las pruebas.

Una edición de 2025 que viene con novedades en las actividades paralelas en cuanto a un mayor volumen de negocios de hostelería, la vuelta de música en directo el viernes y sábado, una grada portátil en la zona Este, nueva pantalla en la zona Este así como la digitalización de todo el proceso de apuestas, que permitirá en palabras del concejal de Deportes, Jorge Pañeda, una mayor rapidez en la compra y pago de las apuestas.

Esta edición vuelve a constar de tres concursos en uno. Por un lado el CSI4 estrellas con siete pruebas, el CSI2 estrellas con seis pruebas y el CSIYH1 estrella con tres pruebas, todo ello bajo la supervisión técnica de In2strides, empresa que gestiona el internacional de las Mestas desde hace varios años y con un nuevo jefe de pista, el alemán Peter Schumacher, que reemplaza al también alemán Frank Rothenberger. Un problema familiar en las últimas semanas ha impedido su presencia en la cita.

Las pruebas de hoy martes, 26 de agosto CSI 2* - Trofeo Valoriza (15 h.) Baremo A (sin desempate) | Velocidad: 350 m/min | Altura de los obstáculos: 1, 30 metros. | Premios: 3.000 euros

CSI 2* - Trofeo Central Lechera (18.15 h.) Dos fases especial (sin desempate) | Velocidad: 350 m/min | Altura de los obstáculos: 1, 40 metros. | Premios: 5.000 euros

Las pruebas tendrán su punto álgido en la jornada del jueves, con la disputa de dos pruebas puntuables para el ranking FEI; el viernes, con el trofeo Fundación Caja Rural de Gijón que incluye un un emocionante desempate y 105.500 euros de premio; y el sábado con dos emocionantes pruebas para el espectador. Por un lado con el pequeño gran premio Caser Grupo Helvetia del CSI2 estrellas, con 28.300 euros, y el trofeo Volvo, con 29.500 euros, juzgado sobre baremo velocidad y manejabilidad al que podrán optar los 30 mejores binomios de las pruebas anteriores del CSI4 estrellas.

El último día con el Gran Premio Patronato Deportivo Municipal Ayuntamiento de Gijón del CSI4 estrellas con un montante económico de 200.000 euros será el colofón a seis días de intenso mundo de la hípica en Gijón. Destacar que todas estas pruebas importantes son puntuables para el ranking FEI.

En el día de ayer, el nuevo jefe de pista Peter Schumacher y sus oficiales han estado sobre el verde de las Mestas estudiando in situ los recorridos de esta edición 2025 que se presenta, a priori, muy interesante debido tanto a la calidad de los jinetes como el nivel de los caballos presentes. El nuevo responsable de la pista ha revisado todos los obstáculos para que estén listos para la primera jornada que seguro atraerá la atención del público por su llamativa configuración.

El inicio de la competición vendrá con dos pruebas del CSI2 estrellas. Por un lado la prueba pequeña, Trofeo Valoriza sobre 1.30 m, bajo baremo A con cronometro que comenzará sobre las 15 horas según el programa oficial FEI del concurso, para cerrar la primera jornada con la prueba grande, Trofeo Central Lechera Asturiana sobre 1.40 m, bajo baremo especial dos fases en torno a las 18.30 horas.

Un inicio de la competición que también traerá la vuelta de las tradicionales apuestas al evento deportivo gijonés. Los aficionados tendrán varias opciones de apuesta cada día de concurso. Por un lado podrán apostar por el ganador de prueba, podrán apostar por el ganador de serie, por la gemela ganadora, es decir el primer y segundo binomio de la serie de apuestas en curso y por último la triple gemela que los apostantes deberán acertar en cada una de las tres últimas series de la jornada.

Todo un lujo que solo se puede ver en el evento gijonés y que a los jinetes les produce sorpresa y alegría ante este fenómeno que mueve masas para concluir el verano.

Anteriormente al inicio de la propia competición entre las 10.30 y las 12.30 horas tendrá lugar la pre inspección de los caballos del CSI2 estrellas por parte del veterinario oficial del concurso así como de los miembros del jurado asignados para ese acometido.

En esta ocasión la lista de participantes, pendientes de las inspecciones veterinarias y las posibles bajas o llegadas que pueden modificar la lista, que competirán en Las Mestas está compuesta por 88 jinetes y amazonas de 17 nacionalidades y en torno a 243 caballos que intentarán llevarse el botín de los premios de esta edición 2025. Una lista de participantes encabezada por los dos últimos ganadores de los CSI 2023 y 2024, el irlandés Harry Allen y la amazona de países bajos Sanne Thijssen encabezan un elenco de primer nivel para disfrutar en Las Mestas. A estos dos jinetes se suman jinetes y amazonas de la talla de los franceses Julien Epaillard o Penélope Leprevost, los italianos Emanuele Gaudiano o Emanuele Camilli sin olvidarse del gran ídolo del público de las mestas como es el saudí Abdulá Al Sharbatly. En este elenco no se puede dejar de mencionar a los jinetes y amazonas del país anfitrión y que saltan en casa como son Eduardo Álvarez Aznar, Armando Trapote, Iván Serrano, Santiago Núñez Riva, Teresa Blázquez o los asturianos Julio Arias, Sira Martínez, Pablo Santiago Artime o Micaela Álvarez entre otros.

Todo preparado para que vuelva a nuestra memoria aquella frase que se escuchaba por la megafonía del evento hace 365 días 'Los caballos volverán a saltar'.

Los participantes

Australia

Harvey Lazarus, Georgina con Butterfly Ennemmel

Alemania

Meyer-Zimmermann: Iron Dames Just a Drema e Iron Dames Dubai du Cedre

Austria

Puck, Gerfried: Ruela, Equitrón Ornaat V, Equitron Naxcel e Idiaal Special H J

Bélgica

Van Paesschen, Constant: Just Too Late D'Hof-Ten-Boa, Diaz Du Thot y Kismet

Weemaes, Stefan: Merald Misteruno, Gospel Grandy y Otto

Genin, Bertrand: Elliot de Gineau

Brasil

Mansur, Yuri: Blitz Van de Molenbrug Z, Incanto Glinka de la Treille y Elano Treille

Ramos Guinato, Felipe: Gandalf Mouche y Garota de Ipanema MC

Veniss, Pedro: Nimrod de Muze Imperio Egipcio, CS Hortencia, Gershiwin Dromelle, Duelante 3K y Crazy Lady Z.

Francia

De Malet, Stanislas: Geisha de Riverland, Gramyco Sitte, Zambo M Z y Hector de Laubry Z

Leroy, Aurelien: Gaia de L'Autan, Gloriana de Kerser, Croqsel de Blaignac, Historie de Kerser y Vendome D'Ick

Epaillard, Julien: Fringan de Vesquerie y Donatello D'Aguge

Leprevost, Penelope: Baoubet de Talma y Ehing Flamingo

Leprevost Blinlebreton, Eden: Darkhorse Brimbelles y Barbie de la Roque Z

Orsolini, Jules: E2K Extrem de Pontigny, UA Pou Island, Charlotte 198 e Ibrahim

Gran Bretaña

Whitaker, Jack: Castell 22, Jack SL, Valmy de la Lande y Ojamora.

Whitaker, John: Hamstramgram, Equine America Unick du Franxport, Sharid y Lingote de Oro

Crippen, Simon: Handsome

Irlanda

MCauley, Mark: Destinee de Vains, Fury Nocturne y Django STE Hermelle.

Allen, Harry: Calculatus, Lukaku VD Bisschop, Classic y Ella Gold 3

Crippen, Simon: Handsome

Italia

Camilli, Emanuele: Chacco's Girlstar y Casabea Blue.

Gaudiano, Emanuele: Nikolaj de Music, Cracke Balou, Chaolu's Love PS, Esteban de Hus y Vasco 118

China

Pang, Qinyu: Caprisco

Líbano

Chammas, Roger: Glondon di San Giovanni

República Checa

Vingralkova, Sara: Rock'n Roll MXL y Constantin

Israel

Muhr, Robin: Galaxy HM y Goud'Joie de Ste

Malta

Sprogis, Victoria: Kaiser de Roulard

México

Leal, Trevino: Nintendo, Calvin de Beafour e Idefix St Georges

Sierra Trejo, Felipe Andrés: Orta de Reve

Países Bajos

Thijssen, Leon: Il Divo Sw, Millie Vanilli, Lambiek, Hello y Non Fictie.

Thijssen, Mans: Looking for You, Knockout EB, Joviality, Nero Z y Noveau Noir

Thijssen, Sanne: Lolandria Z,Confidance V, Os Le Petit Cheval, Jopie Amazing Jr, Con Quidam RB y Scendra Optima

Vrieling, Jur: Kannan Jr, Cornet Blue y Helwell du Chabus

Nueva Zelanda

Francis, Annabel: Nebraska Van'T Vianahof y Thomascourt Victorm

Perú

Battilana, Alessandra: Arlando Van de Kapel Z y Leestone Cascornet

Portugal

Almeida, Rodrigo: G.Kentucky Rw, Karonia L. Comme Le Coeur, U2 Westleven Z y Special One

Marques, Mafalda: CostaIlona B 111 Z e Iniesta P.

Osorio, Luisa Horta: Groove du Guignoly y Feeling de la Houssiere.

Arabia Saudí

Alsharbatly, Abdullah: Quisandro y Boeckmann Lord Pezi Junior y Alamo

Singapur

Chew, Catherine Yen-Tung: Holanda VDL

Sudáfrica

Lazarus, Oliver: Miss Paris y Conbalthago PS

España

Álvarez Aznar, Eduardo: Harlequin Des Flagues, Genaro Paulois, Made in't Ruitershof, Qevita VD Bisschop, Gibraltar Villa Rose, Stella de Betze Z

Álvarez García, Olivia: D'Orient Batilly y Cycloon

Álvarez Gutiérrez, Micaela: Chees W Z y Las Vegas VD Padenborrey

Arias Cueva, Julio: Peanuts Van Baublo, Carambola, Explosion VH Legita Hof Z, Conisha des Forets y Filou du Manoir

Arias Cueva, Teresa: Brunch Jolivet

Blázquez-Abascal, Teresa: Nasa de Toxandria

Codina Leria, Álex: Jarno, London Blue y Notis

Calviño Rabon, Roi: Enjoy, Allablanka Z e Intouch Four Flags

Camiruaga, Enrique: Perlenband y El Punkto

García-Gallardo García, Pablo: Aganix Blue Van de Eijkhof Z, Hit Rock de Bornival Z y Cas D'Agustijn Z

Cobo Terán, Celia: Alto du Roc y Etincelle de Saint'a

Castellvi López, Carlota: Gazelle de Blagny y Jolidiams des Tocrias.

Díaz García, Álvaro: Paco VD Bisschop y Leon d'Emma

Díaz Vecino, José: Chacloubal y Fee D'Oully

Elorduy Ibarzabal, Pello: Emir de Burgo, Flonflon Talent Van Het Appelsvoordehof y Champeoins de Rampán

Fernández Hidalgo, Lucía: Ijancy de Kerglenn y Tirano

Fernández Saro, Manuel: Chacoon Fly PS, Dreamland y Vivalensky

García Roque, Ismael: Be Blue, Scope y No Nonsense TN

Garmendia Echevarría, Jesús: HH Atlanta de Arezzo y Nina Tilla

González de Zarate, Álvaro: Coralin 8, Isadora Ste Hermelle, Casa Diva PS, Ebane du Mesnil y Pop Up

Gutiérrez Oti, Saul: Casallcari Ps y Stakkaolt PS

Gutiérrez Rilo, Javier: Merina Star

Fourcade López, Fernando: Barriques

Junquera Perera, Jairo: Hadez de Maeza y Jupiter de Maeza

López-Fanjul Tartiere: Chacthardo PS y Jourdain VDL

Trapote, Armando: Matilda, Gin Tonic Van Het Gerendal Z, Cachiloco y Karl P

Mariñas Soto, Antonio: Expresso Minottiere

Ricardo Jurado: Zamarano Z y Tripeo Jr

Llanza, Beatriz: Mary Whiskys

Márquez Galobardes, Alberto: Stky is the Limit, Coolboy, Corazon K y Kelly

Martínez Cullell, Sira: Kohiba, Pipper des Vergers Z y Texas

Mateos de Urbina, Carmen: Alto de Talma y Aristo du Loir

Menéndez Menéndez, Gonzalo: Uthope de la Roque y AGR Divina

Menéndez Mieres, Gerardo: Deus de Tus, Coralou du Rouet y Candy Crush DC

Núñez Riva, Santiago: Valentino de Hus Z, Chakira Z y Valenza de Capellan

Ortiz Agüera, Castora: Robinson y Jemerald Manciais

Ortiz Agüera, Luis: Alegro VK, King of China Hero Z e Iolarzel Duverie Coco

Riva Gil, Juan: Fernhill Balou Beau y Victoria D'Argent

Riva Gil, Leticia: Cadum de Champloue y Stella

Roquet Autonell, Imma: Dalia del Maset, Icenta del Maset, Corisha del Maset, Elba del Maset, Ebba del Maset e Irivola del Maset.

Sánchez Argüelles, María Luisa: Fostine Manciaise

Santiago Artime, Pablo: Chiquita D'Aiguilly y Tanka du Marais

Verdú Vidal, Otti: Baccarat Fontaine, Hope Casa Ballonga y Diana Hero des Desig

Serrano Sáez, Iván: Corvara Blue PS, Cornelios TS, Porsche, Rain Man y Talisker L3B

Valle Espinedo, Pablo: New York Z

Ucrania

Bondarieva, Anastasia Capri' Hope, Crack a Nut Sept Z, Fedor V H. Moeshof y Calder

Zhalkovska, Kateryna Mimosa

