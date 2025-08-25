Los caballos pasan su particular ITV en el Hípico de Gijón

Con el permiso de jinetes y amazonas, los principales artífices del espectáculo que se verá a partir de hoy sobre el verde de Las Mestas ... serán, un año más, los caballos. Hoy, a las diez y media de la mañana, comienzan las inspecciones veterinarias. Es decir, el trámite de reconocimiento médico que todos los equinos que participen en el concurso deben superar para acreditar que están en perfectas condiciones y que no hay ninguna dolencia visible que impida su concurso.

«Sirve para apreciar la condición física del caballo», justifican desde la organización del Concurso de Saltos. «Primero, se identifica al caballo. Hay una observación visual, para comprobar que no exista ninguna herida. Después se le hace ir al paso y trotar en una línea de unos treinta metros, ida y vuelta». Si todo va bien, los animales logran el apto, que indica que pueden competir. «El objetivo es detectar alguna posible falta de forma o cojera».

Al frente del jurado de Las Mestas estará por primera vez el ovetense Daniel Balbino González, sustituyendo a María Fernanda Cuervo tras más de una década como presidenta.

En sus manos tiene la palabra final de decidir si un caballo es apto o no. No es habitual que los animales tropiecen aquí, aunque alguna vez ha ocurrido. «En caso de que surgiera cualquier inconveniente en la primera inspección, a los caballos se les pasa al 'holding box', un área donde se hace una inspección más en profundidad. Y posteriormente, todos los caballos que pasan ahí tienen la posibilidad de una reinspeccion». Una situación que el propio Balbino remarca que no se suele dar «porque los jinetes llevan a los caballos en buenas condiciones». Aun así, los nervios entre los competidores es grande, pues en muchos casos han realizado grandes desplazamientos –hay competidores que vienen desde Arabia Saudí o inclusoNueva Zelanda– y temen poder quedarse sin participar.

Varios días

Al ser una competición con varios concursos –pruebas de cuatro estrellas, dos estrellas y de una–, cada uno de los días será el turno para los participantes de los distintos niveles. A las diez y media de esta mañana comenzarán a pasar su particular 'ITV' los caballos de las pruebas de menor entiedad, dejando a los de cuatro para las siguientes jornadas. Así, los 245 equinos que pisarán el verde de Las Mestas lo harán habiendo pasado ya el primero de los obstáculos. A priori, uno que no deberían derribar.