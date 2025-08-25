El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los caballos que participará en el Concurso de Saltos. FOTOS: DAMIÁN ARIENZA

Los caballos pasan su particular ITV en el Hípico de Gijón

Inspección veterinaria. Los 245 equinos comienzan a pasar a partir de hoy el trámite médico indispensable para participar en el Concurso de Saltos gijonés

Iván García

Iván García

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:03

Con el permiso de jinetes y amazonas, los principales artífices del espectáculo que se verá a partir de hoy sobre el verde de Las Mestas ... serán, un año más, los caballos. Hoy, a las diez y media de la mañana, comienzan las inspecciones veterinarias. Es decir, el trámite de reconocimiento médico que todos los equinos que participen en el concurso deben superar para acreditar que están en perfectas condiciones y que no hay ninguna dolencia visible que impida su concurso.

