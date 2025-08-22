Puesta de largo del Concurso Hípico Internacional de Gijón 2025

El salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón acogió este jueves la presentación oficial del Concurso Hípico Internacional 2025, que en esta edición ... llega a la octogésima segunda edición, así como de los dos concursos que completan la programación ecuestre que durante seis días acapararán la atención del mundo de la hípica en la ciudad de Gijón como referente nacional.

En el acto participaron el concejal de Deportes, Jorge Pañeda; el director deportivo de los concursos, Alejandro Ancín, y la presidenta de la Federación Hípica del Principado, Ana Palacios López. La primera en tomar la palabra, tras una pequeña intervención de la responsable de prensa del evento, Jásminka Romanos, y el visionado de un vídeo sobre la edición de 2024, fue la máxima dirigente de la territorial, quien puso en valor el buen entendimiento entre la federación y el Ayuntamiento de Gijón, así como con el Patronato Deportivo Municipal, que permitirá tener tres jinetes y amazonas en la lista de participantes de los diferentes concursos internacionales.

A continuación, el director técnico del concurso y responsable de in2strides, Alejandro Ancín, desglosó, a grandes rasgos, el nivel deportivo y económico con el que los aficionados al mundo de la hípica se encontraran los seis días de competición. Serán 90 jinetes y amazonas de 24 países los participantes. En este elenco que acudirá al verde de Las Mestas se encuentran desde el número 12 del ránking FEI, el francés Julien Epaillard, que desde 2016 no acude a la ciudad de Gijón, a la también francesa Penélope Leprevost, el italiano Emanuelle Camilli y la ganadora del gran premio de la edición 2024, la amazona de Países Bajos Sanne Thijssen. Otro jinete de primer nivel internacional que también estará en las instalaciones gijonesas será el veterano inglés John Whitaker a sus 70 años de edad, que pondrá en competición 5 caballos.

A todos ellos hay que sumar una lista amplia de jinetes y amazonas del país anfitrión, España, que encabeza el olímpico Eduardo Álvarez Aznar y dos jinetes que estuvieron en el último Europeo, como Armando Trapote e Iván Serrano. En este elenco no se puede olvidar que Asturias estará representada también de la mano de Julio Arias, embajador del evento, Sira Martínez Cullel, Pablo Santiago Artime, Olivia García, Micaela Álvarez y la actual campeona de Asturias absoluta, María Luis Sánchez Argüelles.

También el director técnico aludió a las 16 pruebas que tendrá el concurso (7 del CSI4*, 6 del CSI2* y 3 del CSI1*) durante los seis días, poniendo especial énfasis en la última prueba del viernes 29 de agosto, dotada con 105.500 euros, con un desempate final, y el gran premio del último día de concurso, el domingo 31, dotada con 200.000 euros y que atrajo a mucha participación de la lista de inscritos, así como la vuelta el penúltimo día de la prueba de velocidad, la antigua caza.

Para acabar el turno de intervenciones, el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, tomó la palabra para hablar de las novedades que tendrá esta edición en cuanto a las instalaciones y ocio. Una de ellas son las obras que se llevaron a cabo en la zona de la tribuna oeste con la creación de ocho nuevos puestos de venta de boletos que demandaba la afición así como en la zona de ases. También comento otras novedades, como la puesta de una grada portátil en la zona este, una nueva pantalla en la zona gastronómica que aumenta el número de servicios, así como la vuelta el fin de semana de la música en vivo para darle un toque de glamur al evento que cierra el verano en la ciudad de Gijón.