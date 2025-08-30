La triple gemela sube la apuesta del formato digital en el Hípico de Gijón Los vendedores de boletos explican los cambios en el Concurso de Saltos de Gijón para este año, que también estrena un nuevo modelo: «Esperamos que aunque es un poco diferente la gente siga acercándose entre prueba y prueba»

El público se acerca a las ventanillas para realizar sus apuestas como es tradición en el concurso gijonés entre prueba y prueba.

Iván García Gijón Sábado, 30 de agosto 2025, 17:37

«Las apuestas te dan ese aliciente de seguir el concurso», sintetiza Fernando Rodríguez desde uno de los puntos de venta de boletos de Las Mestas. Su zona es la de la triple gemela, que estrena formato en esta edición del Hípico. «La serie y la gemela se hacían digital y este año han ido un paso más allá y han digitalizado la triple. La pinta es buena, pero hay que seguirlo», avanza. Para Rodríguez «las apuestas son lo que hacen diferente al Hípico de Gijón. Desde que tengo uso de razón siempre se ha apostado. No concibo este concurso sin apuestas».

Una opinión secundada por el público. «Llevo toda la semana mirando los caballos y los jinetes que vienen este año. Apuesto desde que era un guaje y tenía que pedirle 'les perres' a mi padre», bromeaba Borja Fernández entre prueba y prueba de uno de estos días mientras decidía por los competidores a los que confiar sus fondos. A la pregunta de si aprueba los cambios en esta edición, lo tiene claro: «Todo lo que sea facilitar la apuesta me parece bien, sí». Y es que la de la triple gemela no es la única novedad en el sistema de apuestas este curso.

«Este año estrenamos sistema. Cambia el modelo y esperamos que aunque es un poco diferente la gente siga acercándose a las ventanillas entre prueba y prueba», desgrana Manuel Cabal, sobre el sistema de sellado de boletos. «El año pasado había tres boletos. Ahora solo hay dos, uno para ellos y otro para nosotros». Unos cambios que Cabal confían en que «vienen para quedarse y mejorar». Las apuestas del Hípico también elevan el listón.

