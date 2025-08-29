El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El podio con los tres primeros en la prueba grande que cerraba la jornada y que estaba patrocinada por Funeraria Gijonesa. Arnaldo García

Mcauley saca brillo al cronómetro en el Concurso Hípico Internacional de Gijón

Trofeo Funeraria Gijonesa ·

El irlandés, con un recorrido perfecto, no da opción a sus rivales para llevarse la grande en una jornada seguida por más de nueve mil aficionados

David García Yáñez

Gijón

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

La jornada que marca el ecuador del concurso hípico de Gijón en Las Mestas concluyó con la disputa de la primera prueba de ranking ... FEi del CSI4*. Una prueba, trofeo Funeraria Gijonesa, dotada con 56.500 euros en premios y juzgada bajo baremo dos fases especial donde el binomio que lograra firmar el menor tiempo en la segunda fase unido a la menor o ninguna penalidad cometida se alzaría con el triunfo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

