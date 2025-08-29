Mcauley saca brillo al cronómetro en el Concurso Hípico Internacional de Gijón

La jornada que marca el ecuador del concurso hípico de Gijón en Las Mestas concluyó con la disputa de la primera prueba de ranking ... FEi del CSI4*. Una prueba, trofeo Funeraria Gijonesa, dotada con 56.500 euros en premios y juzgada bajo baremo dos fases especial donde el binomio que lograra firmar el menor tiempo en la segunda fase unido a la menor o ninguna penalidad cometida se alzaría con el triunfo.

Esta primera cita de ranking sobre metro y medio, ya va subiendo la altura de los obstáculos según van pasando los días de concurso, tenía un recorrido con una primera fase de siete obstáculos y nueve esfuerzos aparecieron por primera vez en el concurso el triple, en esta ocasión formado por fondo a dos trancos un vertical y a un tranco el vertical de salida del triple antes de encarar a mano izquierda el fondo sobre el que acababa el primer recorrido para a continuación empezar la segunda fase compuesta por 6 obstáculos y 7 esfuerzos con la complicación del doble a un tranco vertical-fondo.

Con esta composición salieron a pista 46 binomios de los que 14 concluyeron sin penalidad ambos recorridos. El primer binomio en saltar la banca fue el vasco de Olona Stables Pello Elorduy con 'Champenoise de Rampan' que coloco el tiempo en 33.78 segundos.

El irlandés fue el más inteligente al quitar trancos en algunas calles para marcar un tiempo inalcanzable para el resto

Poco le duro la alegría al jinete vasco ya que seis binomios después en el puesto 9 de salida el irlandés Mark Mcauley con 'Fury Nocturne' lo desbancó de esa posición de privilegio y ya ningún binomio le podía desplazar del primer cajón del podio de los 36 que aún restaban por salir.

El irlandés fue el más listo de los participantes ya que consiguió auparse al primer puesto quitando trancos en algunas calles para rebajar el tiempo a realizar.

El que más cerca estuvo del binomio irlandés fue Eduardo Álvarez Aznar y 'Made In'T Ruytershof', que se quedo a menos de un segundo del vencedor ocupando la segunda plaza de la prueba. El jinete olímpico madrileño sigue saboreando el privilegio del podio en Las Mestas pero no consigue llevarse hasta el momento ninguna prueba.

Junto a estos dos binomios otro jinete que está mostrando una enorme regularidad en este concurso como Jur Vrieling se aupó a la tercera plaza con 'Cornet Blue PS' en la penúltima salida a pista con veintiseis centésimas más que el jinete español.

Hay que reseñar en esta prueba el excelente recorrido de la amazona Sira Martínez Cullel en su primera participación en el concurso con 'Texas' o el recorrido del portugués Rodrigo Giesteira que, con su característica monta agresiva, un derribo en el elemento A del doble le impedía ocupar puestos de honor aunque el tiempo era acorde a lo que se estaba estableciendo.

En la jornada del jueves fueron 9.249 los aficionados que disfrutaron de la magnífica tarde de sol en el concurso y dos acertanse se repartieron el botín 22.231,20 euros tras acertar las ultimas combinaciones ganadoras en la apuesta triple gemela.

Eduardo Álvarez Aznar cerró la jornada con un sabor agridulce después de terminar a solo un segundo del ganador

Las pruebas del antepenúltimo día de concurso se iniciaran a las 12.30 horas con la primera prueba del CSIYH1* para caballos de 6 y 7 años sobre una altura de 1.30m-1.35m.

La prueba mediana del día perteneciente al CSI2* se disputará a partir de las 14:30 horas y la prueba grande del día juzgada baremo A con cronometro con manga de desempate sobre 1.55 m comenzará a las 17.15 horas. Buen aliciente para que se incremente el nivel de personas asistentes al complejo deportivo de Las Mestas.

Por último la prueba grande, el Trofeo Fundación Gijón Rural, se va a retransmitir en directo en el canal 8 de RTPA y en la plataforma RTVE.play a partir de las 17.15 horas.