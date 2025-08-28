Doblete de Rodrigo Almeida en el CSI 4 estrellas
El portugués se impone en el Trofeo Artiem tras un recorrido sin penalización y más veloz que sus rivales
E. C.
Jueves, 28 de agosto 2025, 16:49
La segunda prueba del CSI 4* se juzgó con un baremo A con cronómetro y el más rápido volvió a ser Rodrigo Almeida. El portugués ... no tuvo ninguna tacha en su recorrido y fue el más rápido entre los que no tocaron barras. Después de su triunfo en el Trofeo Oquendo, en la sesión del miércoles, el luso, a lomos de 'Kentucky RW' se subió a lo alto del podio como lo hizo el día antes con 'Karonia.L'. Almedia firmó un tiempo de 62.60 segundos.
Junto a él en el podio han estado dos jinetes nacionales. En segunda posición, ha quedado el mismo binomio que quedase ayer tercero en el Trofeo Oquendo: Juan Riva Gil y la yegua 'Victoria d'Argent', con un tiempo de 62.98. En tercera posición, un asiduo a Las Mestas, el guipuzcoano Jesús Garmendia, con el semental' Lenfissich'.
