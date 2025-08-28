El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rodrigo Almeida, ganador de las dos primeras pruebas del jueves Arnaldo García

Doblete de Rodrigo Almeida en el CSI 4 estrellas

El portugués se impone en el Trofeo Artiem tras un recorrido sin penalización y más veloz que sus rivales

E. C.

Jueves, 28 de agosto 2025, 16:49

La segunda prueba del CSI 4* se juzgó con un baremo A con cronómetro y el más rápido volvió a ser Rodrigo Almeida. El portugués ... no tuvo ninguna tacha en su recorrido y fue el más rápido entre los que no tocaron barras. Después de su triunfo en el Trofeo Oquendo, en la sesión del miércoles, el luso, a lomos de 'Kentucky RW' se subió a lo alto del podio como lo hizo el día antes con 'Karonia.L'. Almedia firmó un tiempo de 62.60 segundos.

