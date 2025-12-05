Esteban Vallín, un viejo rockero que no se cansa de ganar

El Dacia Sandero Stepway 100 ECO-G de Vallín y Caso, durante una especial del Ciudad de Valencia.

Hugo Velasco Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:09 Comenta Compartir

A lo largo del panorama nacional pocos pilotos pueden presumir de la experiencia que tiene Esteban Vallín (Colunga, 1975). En rallys es todo un referente y un ejemplo para los jóvenes con los que se lleva midiendo sobre el asfalto desde hace más de dos décadas. El colungués es lo que se puede llamar un piloto 'copero', que ha desarrollado casi toda su vida deportiva luchando en trofeos monomarca en lo que, a igualdad de monturas, lo que prima son las dotes al volante.

Desde que debutase en 1994 en autocross, siendo esa temporada campeón de la copa Júnior, Vallín atesora a sus espaldas una dilatada carrera en la que acumula infinidad de triunfos y títulos, regionales como nacionales.

El último de ellos llegó este pasado fin de semana en el Rally Ciudad de Valencia, donde el colungués, acompañado por Irene Caso, quien le guía desde 2022, conquistó la Sandero Eco Cup Spain. «Estamos muy contentos porque nos ha salido una temporada en la Dacia nacional muy buena, con tres victorias y un segundo. No podemos pedirle más», afirma el piloto, quien llegó a la última cita como líder de la monomarca, tras haberse impuesto en las citas gallegas de Narón y Rías Baixas, así como en el Villa de Llanes.

La Dacia supone otra muesca en la culata del longevo revolver del colungués, quien ya en 2009 se alzó con el triunfo en la Copa Suzuki Swift.

Desde su debut en el Villa de Tineo de 1996, y a excepción de un impás en 2011 y 2012, que se aventuró al mundo de los circuitos, la vida deportiva del tendero más veloz de Colunga se desarrolló íntegramente en rallys.

En su año de estreno se alzó con las copas de Asturias junior de Rallys y Montaña, iniciando un camino que le llevaría por varias copas monomarca, empezando en 1997 con el Trofeo Cinquecento, en el cual fue cuarto.

La Copa Saxo, la Copa Fiat Punto de la Zona Norte, de la que fue campeón en 2001, y la Super Copa Fiat Punto, en la que finalizó tercero, fueron sus siguientes campos de batalla.

En 2003 inició un periplo de seis temporadas en el Desafío Peugeot, siendo subcampeón en 2005 y 2008, y tercero en otras tres.

En 2019 consiguió el mencionado título de la Copa Suzuki. Una monomarca japonesa en la que repetiría participación en 2017, después de haber alcanzado el sueño de cualquier piloto, ser oficial de una marca. En su caso de Opel España, con la que corrió cuatro años el nacional, siendo en dos de ellas campeón de la R2.

La pasión de Vallín por las carreras le motivó en 2019 apuntarse a la recién creada VolanFAPA, no suponiéndole ningún impedimento codearse con jóvenes como Alejandro Cachón, Diego Ruiloba o Pepe Álvarez, quienes tenían en el colungués como un referente.

Precisamente este sábado, en Cangas del Narcea, Vallín e Irene Caso tienen la oportunidad de redondear la temporada con su tercer título del VolanFAPA. «El año está siendo fantástico, independientemente de como acabe este fin de semana en Cangas. Porque llegar a la última carrera peleando los dos campeonatos y ganar uno, no se puede pedir más», indica el colungués, con medio siglo de vida, y cuyo mayor rival es Hugo Rodríguez (2004), al que dobla en edad «No hay muchas ocasiones que con 50 años puedas pelear dos copas en la misma temporada», añadió.

Reporta un error