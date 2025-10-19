La 'startup' asturiana que ha conquistado Abu Dabi eVoost AI. El emprendedor gijonés Cristian Pastrana se abre paso en los Emiratos Árabes con un proyecto a escala global que usa inteligencia artificial emocional para comercializar inmuebles

Cristian G. Pastrana con Mohammed Alkhoory, director de Hub7, en las oficinas de Abu Dabi donde eVoost AI está siendo acelerada e invertida junto a otras 25 'start ups' de todo el mundo.

A Cristian Pastrana (Gijón, 1988) la vida le ha dado un vuelco laboral en poco más de un año. De ser un promotor y agente inmobiliario consolidado, con base en Asturias y Madrid al frente de El Grupo El Sol, ha pasado a dar el salto a los Emiratos Árabes, una de las economías más ricas del mundo por el gas y el petróleo, para dar rienda suelta a su vocación de emprendedor. Todo el conocimiento adquirido durante años en su sector lo ha volcado en la 'startup' eVoost AI, un proyecto de aspiración global que usa la inteligencia artificial emocional para comercializar inmuebles. Él es el CEO y cofundador, junto con su socio hispano japonés Koh Onozawa Martínez, de esta empresa emergente que aspira a revolucionar desde Abu Dabi, para todo el mundo, la forma de realizar las transacciones inmobiliarias.

EL COMERCIO tuvo recientemente oportunidad de acompañar al emprendedor gijonés en su día a día en la capital de los Emiratos, donde esta compañía asturiana está siendo acelerada durante un año por Hub71, el 'hub' tecnológico creado por el Ministerio de Economía del país en 2019 y en el que se apoya el Gobierno emiratí con sus fondos soberanos para invertir y acelerar firmas tecnológicas de emprendedores de todo el mundo. El único requisito es que estas aporten soluciones disruptivas que ayuden a digitalizar y transformar en tiempo récord sectores estratégicos para ellos como la salud, el inmobiliario, las finanzas y la energía. El dinero, obvia decirlo, no es ningún problema y si no hay humo detrás se dan todas las facilidades para entrar a formar parte de su potente ecosistema tecnológico, sin importar procedencia ni origen. Súmese que se trata de un país que gana un millón de habitantes al año, ofrece ventajas fiscales a las empresas, está en constante expansión urbanística en su abundante suelo y el 90% de la población residente son expatriados.

eVoost fue elegida por Hub71 junto a otros 25 proyectos emergentes para participar en este programa de aceleración empresarial al que se presentaron 5.000 'startups' de todo el mundo. Es la única firma española y una de las dos europeas de esta 'cohorte' a la que se asesora, mentoriza y facilita continuas rondas con inversores.

Parte del equipo de eVoost AI integrado por: Alberto Alcázar, David Lázaro, Mónica Hernández, Cristian G. Pastrana y Carlos Álvarez. Rascacielos de Abu Dabi. Cristian Pastrana en un hotel de la capital de los Emiratos Árabes. E. C.

Con un año y cinco meses de existencia, el equipo de eVoost ha visto superadas todas sus expectativas de escala de negocio tras fijar su base de operaciones en Abu Dabi. En diez meses desbordaron las previsiones para cinco años y ya tienen firmados contratos inmobiliarios por valor de más de 2.000 millones de dólares en España, Miami, Rumanía, Bulgaria, Portugal y Emiratos Árabes. Entre sus clientes está Horcesa y hay conversaciones avanzadas con Metrovacesa. Recientemente han llegado a un acuerdo con Danube Properties, una de las principales promotoras de Dubái y que se jacta de vender 40 pisos al día, para captar inversores españoles para su 'real state' (propiedades inmobiliarias).

Origen en la pandemia

Pastrana explica que el germen de eVoost «surgió durante la pandemia de la covid, cuando nosotros como promotores inmobiliarios pensábamos que nunca más íbamos a poder vender una casa presencialmente con un cliente en una oficina de ventas y ahí es cuando empezamos a digitalizar partes del proceso».

El elemento diferenciador de la compañía asturiana es una herramienta tecnológica que permite a cualquier promotora realizar todo el proceso de comercialización de una casa de forma automática, sin intermediarios, en distintos idiomas y las 24 horas los siete días de la semana. «eVoost ha desarrollado unos agentes automatizados de inteligencia artificial capaces de ofrecer una experiencia emocional por la capacidad de detectar las necesidades de cada cliente cuando opta por un tipo de vivienda u otro e informar en tiempo real», explica. «La tecnología debe ser sinónimo de transparencia en el sector inmobiliario para ofrecer precios justos al comprador, entregar en los plazos acordados y evitar los pelotazos», defiende.

eVoost tiene actualmente su centro de operaciones en la planta 15 de una lujosa torre de Abu Dabi, en las oficinas de Hub71 con vistas al futuro distrito cultural de la capital emiratí, pero su sede en España estará en Gijón, a pie de litoral, en el edificio de la antigua ingeniería Ingemas. La 'startup' ocupará el 50% del remodelado inmueble que volverá a tener actividad en febrero de 2026. La mitad restante se la repartirán entre la inmobiliaria El Sol y Bring the Noise, la promotora de eventos que organiza el Tsunami Xixón Festival. Pastrana asegura que el 80% de una plantilla de 26 personas es española. Su idea es ampliar personal y abrir delegaciones en cada país en que vayan operando.

El CEO de eVoost, que acaba de ser padre por primera vez y va a mudarse a Abu Dabi con su familia próximamente, anima a otros jóvenes asturianos con inquietudes emprendedoras a seguir su camino. «No hay que tener miedo a salir. Queremos crear una pasarela de talento entre lo que es España y Asturias con un mercado tan potencial como son los Emiratos Árabes Unidos», afirma.

