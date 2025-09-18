La asturiana eVoost AI, la única startup española en acceder al fondo de Abu Dabi

eVoost AI, la startup de origen asturiano con sede en Abu Dabi especializada en la comercialización inmobiliaria a través de inteligencia artificial emocional, será ... la única startup española –sólo hay dos europeas– en incorporarse y ser financiada y acelerada por Hub71, el ecosistema tecnológico global de ese emirato en su decimoséptima edición.

Con esta incorporación logra una ronda presemilla de 1,4 millones de euros de la propia Hub71 y Qora71, que permitirá a la compañía atacar el mercado inmobiliario y de obra nueva más grande del mundo, que se estima, según algunos analistas, en más de 200.000 millones de dólares hasta 2030.

Además del capital, las startups que entran en el ecosistema tecnológico de Abu Dabi obtienen acceso a la red de Hub71 y a su mercado, a la bolsa de talento y a las redes de inversores, lo que las posiciona para aprovechar las oportunidades comerciales y escalar rápidamente desde la capital de los Emiratos Árabes. Así, tendrán acceso a Tech Stars, firma global de capital de riesgo, y su red de programas de aceleración para startups, que apoya a emprendedores a través de inversión, mentoría y acceso a su extensa red de contactos para impulsar el crecimiento de las empresas emergentes.

Para Cristian G. Pastrana, CEO y cofundador de eVoost AI, este hito «significa un gran paso para la innovación y el desarrollo de proyectos con origen español y que tienen una vocación internacional para llevar a todos los rincones del mundo los beneficios de la Inteligencia Artificial a todos los usuarios. Mejorar el acceso a la venta de propiedades con el uso de IA emocional significará asegurar que cada cliente llega a adquirir aquella vivienda que más se ajusta a sus gustos y necesidades. Y ese es y será nuestro reto gracias al apoyo de este impresionante ecosistema que ya representa Hub 71 a nivel mundial, además de acceder al mayor mercado inmobiliario del mundo».

Por su parte, Ahmad Ali Alwan, director ejecutivo de Hub71, afirma que «Las startups que se unen a la cohorte 17 reflejan la ambición y el calibre de los fundadores que damos la bienvenida a nuestra comunidad. Con el respaldo de una sólida financiación y el desarrollo de tecnologías con amplias aplicaciones en el mercado, buscan crecer a nivel mundial. Su decisión de construir desde Abu Dabi destaca la fortaleza de nuestro ecosistema y su posición como plataforma global para la innovación».