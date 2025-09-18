El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mohammed Alkhoory, director de marketing de Hub 71, y Cristian G Pastrana, cofundador y CEO de eVoost. E. C.

La asturiana eVoost AI, la única startup española en acceder al fondo de Abu Dabi

Solo dos compañías se incorporan y serán financiadas por Hub71, el ecosistema tecnológico global de ese emirato en su decimoséptima edición

Elena Cuesta

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:45

eVoost AI, la startup de origen asturiano con sede en Abu Dabi especializada en la comercialización inmobiliaria a través de inteligencia artificial emocional, será ... la única startup española –sólo hay dos europeas– en incorporarse y ser financiada y acelerada por Hub71, el ecosistema tecnológico global de ese emirato en su decimoséptima edición.

