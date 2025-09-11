Arte con mucho ingenio en proceso
La nómina de participantes de las segundas Residencias Artísticas y Acción Cultural de El Palacio ya está trabajando en las propuestas que presentarán en primavera
Gijón
Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:11
Los diez proyectos que han resultado seleccionados en la segunda convocatoria del programa de Residencias Artísticas y Acción Cultural de El Palacio 2025-2026 ya están cogiendo forma. El perfil de los trabajos elegidos es muy variado porque a fin de cuentas se presentaron 134 llegados de territorios nacionales y también de otros países europeos, de Latinoamérica y Asia. Hay creadores y creadoras con arraigo en Asturias o no, y tanto artistas emergentes, entendiéndose por ello que su edad no supere los 35 años, como nombres que ya suenan en el circuito.
La segunda entrega de participantes (la primera se publicó el mes pasado en estas mismas páginas) la nutren: Javier Bejarano Corchado, con su trabajo 'Zona de penumbra'; Maï Diallo, con 'Sutura'; María Rosa Aránega Navarro, con'. Memoria_cruzada.jpg'; Noemí Iglesias Barros, con 'Consultorio de datos', y Sara Muñiz Pérez, con 'As above so below'.
-
Residencias de artistas
De verano '25 a primavera '26
1 /
Los seleccionados ya están trabajando en sus ideas, las cuales desarrollarán hasta la primavera de 2026. Las líneas que manejan incluyen artes plásticas y visuales, escénicas y performativas, arte sonoro, arte digital, producciones de interés artístico, creación literaria, proyectos curatoriales y de investigación y proyectos de mediación cultural.
La comisión de valoración de la convocatoria se reunió el pasado 11 de julio, con objeto de valorar y seleccionar los proyectos artísticos que formarían parte. La razón de ser de las residencias es apoyar el desarrollo y la producción de proyectos artísticos, de investigación y de mediación en ámbitos creativos. La dotación para cada trabajo seleccionado es de un máximo de 8.000 euros, en concepto de producción artística y honorarios.
