VG: Revista Cultural de la Vía Gijonesa - Septiembre

Arte con mucho ingenio en proceso

La nómina de participantes de las segundas Residencias Artísticas y Acción Cultural de El Palacio ya está trabajando en las propuestas que presentarán en primavera

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:11

Los diez proyectos que han resultado seleccionados en la segunda convocatoria del programa de Residencias Artísticas y Acción Cultural de El Palacio 2025-2026 ya están cogiendo forma. El perfil de los trabajos elegidos es muy variado porque a fin de cuentas se presentaron 134 llegados de territorios nacionales y también de otros países europeos, de Latinoamérica y Asia. Hay creadores y creadoras con arraigo en Asturias o no, y tanto artistas emergentes, entendiéndose por ello que su edad no supere los 35 años, como nombres que ya suenan en el circuito.

La segunda entrega de participantes (la primera se publicó el mes pasado en estas mismas páginas) la nutren: Javier Bejarano Corchado, con su trabajo 'Zona de penumbra'; Maï Diallo, con 'Sutura'; María Rosa Aránega Navarro, con'. Memoria_cruzada.jpg'; Noemí Iglesias Barros, con 'Consultorio de datos', y Sara Muñiz Pérez, con 'As above so below'.

  1. Residencias de artistas

    De verano '25 a primavera '26

Imagen de Galeria

Noemí Iglesias. (Langreo, 1987).

Proyecto audiovisual de carácter especulativo que aborda las relaciones emocionales y existenciales que mantenemos con nuestros dispositivos tecnológicos.
Imagen de Galeria

María Rosa Aránega Navarro (Almería, 1995).

Combina investigación, creación visual y escritura para dar luz a aquellas memorias excluidas del relato oficial, a través del dibujo, la fotografía intervenida y el montaje.
Imagen de Galeria

Sara Muñiz. (Gijón, 1984).

El proyecto fomenta una visión holística de la realidad, donde el microcosmos y el macrocosmos son vistos en constante comunicación e influencia.
Imagen de Galeria

Maï Diallo. (Tenerife, 1999).

Investiga los dispositivos de exclusión histórica, las memorias silenciadas y las formas de resistencia simbólica que emergen desde el cuerpo y la materia.
Imagen de Galeria

Javier Bejarano Corchado. (Madrid, 1980).

Proyecto sonoro-fotográfico centrado en el lugar donde dos realidades se encuentran.Presenta un relato audiovisual que se adentra en una realidad definida por su indeterminación.

1 /

Los seleccionados ya están trabajando en sus ideas, las cuales desarrollarán hasta la primavera de 2026. Las líneas que manejan incluyen artes plásticas y visuales, escénicas y performativas, arte sonoro, arte digital, producciones de interés artístico, creación literaria, proyectos curatoriales y de investigación y proyectos de mediación cultural.

La comisión de valoración de la convocatoria se reunió el pasado 11 de julio, con objeto de valorar y seleccionar los proyectos artísticos que formarían parte. La razón de ser de las residencias es apoyar el desarrollo y la producción de proyectos artísticos, de investigación y de mediación en ámbitos creativos. La dotación para cada trabajo seleccionado es de un máximo de 8.000 euros, en concepto de producción artística y honorarios.

