Montserrat López Moro: «Gijón vive un momento único de transformación cultural»

Al llegar a mitad del mandato municipal, la 'vía gijonesa' como nuevo modelo para revitalizar culturalmente la ciudad ya es una realidad, con Tabacalera ... ya en proceso de licitación y el Palacio Revillagigedo plenamente recuperado para la actividad cultural de la villa a través del convenio con la Fundación Cajastur, como sus buques insignia. Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Juventud y Museos, no duda de que Gijón está viviendo «un momento único de transformación cultural que no se vivía desde hace 40 años y queremos que éste sea el modelo para las próximas décadas». «En el ámbito de la cultura, Gijón siempre fue muy rica y plural, pero desde los años 80 no se había producido un movimiento de revisión de todos los programas culturales y de poner otros nuevos en marcha, que ya están dando resultados muy buenos», señala la edil de Foro.

Dentro de este nuevo modelo, uno de los proyectos que ya está alcanzando el reconocimiento de los sectores culturales es la recuperación del Palacio de San Andrés de Cornellana, en Contrueces, como residencia artística después de seis años cerrado y tras casi un cuarto de siglo destinado a albergue juvenil. Bajo la marca 'El Palacio. Residencias artísticas y creación cultural', su puesta en marcha se produjo «en tiempo récord», según López Moro, que señala que surgió de la «necesidad de crear unos espacios de trabajo para los artistas y que también tuvieran apoyo financiero, que ya llevábamos en el programa electoral». «En el año 23 comenzamos con cuatro proyectos piloto de artistas de Gijón y en el 24 ya hicimos la convocatoria de la que surgieron diez proyectos», recuerda la responsable de Cultura del gobierno local. Los artistas disponen de la red municipal de equipamientos culturales y del apoyo de los profesionales de la FMC Acaba de cerrarse la convocatoria de este año, que abarca todas las expresiones artísticas, tanto plásticas, visuales, escénicas, sonoras, literarias, y cuyo ámbito es nacional e internacional, de las que volverán a seleccionarse otra decena de propuestas, cuyos autores se incorporarán al Palacio una primera tanda a continuación y el resto en enero de 2026. Impulso a la zona sur «Un apartado muy importante es que un 30% de las plazas están destinadas a personas que tengan arraigo con Asturias y otro 30% son para artistas emergentes de hasta 35 años», apunta López Moro, que también valora cómo este proyecto «al estar ubicado en la zona sur de la ciudad, ha contribuido a otro de los objetivos que perseguimos, que es la descentralización». «Ahí también hemos encontrado un gran apoyo tanto de las asociación de vecinos 'Los Ríos' de Contrueces y de Roces», añade la edil de Cultura. El Palacio está abierto también a la participación ciudadana a través del proyecto 'Lo Verde', dirigido por la gijonesa Virginia López, como propuesta de jardín comunitario «en el que pueden participar tanto los vecinos como cualquier otra persona o entidad para cuidar los alrededores del Palacio, para lo que acabamos de firmar un convenio», explica López Moro. La experiencia de los artistas que ya han pasado por el Palacio ha sido realmente positiva. «Se marchan encantados y eso que muchos de ellos ya han estado también en otras residencias, pero aquí se encuentran con un equipo coordinador de la Fundación Municipal de Cultura que, liderado por su director, Aitor Martínez Valdajos, acompaña a los artistas». «Son grandes profesionales, muy bien formados y con un gran compromiso», añade la responsable de Cultura. Los artistas residentes en el Palacio cuentan también con la ventaja de que «tienen todos los equipamientos y recursos culturales municipales, como la Fototeca o los talleres, a su disposición», señala López Moro. El resultado de su trabajo en la residencia también revierte en beneficio de la ciudad, puesto que pasa a formar parte de la programación cultural a través de distintas fórmulas, «ya sea a través de la Noche de los Museos allí mismo o en otro lugar, dependiendo del contexto y de las necesidades del proyecto», explica la concejala. Al apoyo profesional de la red municipal, se suma el económico, «puesto que reciben una financiación de hasta 8.000 euros, del que reciben el 70% a la firma del contrato», destaca. Otro de los aspectos que destaca la concejala de Cultura del Palacio es «la convivencia entre los propios artistas durante su estancia, de la que también surgen sinergias entre ellos y algún trabajo común». El retorno a la sociedad gijonesa de este programa está fuera de toda duda, según la edil, puesto que «cada uno de estos proyectos los acabamos disfrutando», a través de las distintas jornadas de puertas abiertas para conocer cómo trabajan o charlas y conferencias con artistas y profesionales invitados. «Al final esto es algo más que solo una residencia», concluye orgullosa de los resultados Montserrat López Moro.

