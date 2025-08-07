2.000 años de aventura sin moverse de Gijón

Jessica M. Puga Gijón Jueves, 7 de agosto 2025, 23:49 Comenta Compartir

A Roma y Gijón las separan 1.490 kilómetros. Pero hubo un tiempo en que no había que moverse mucho para que todo lo que acontecía en el Imperio influyera en las gentes que se bañaban en el Cantábrico. Aquello ocurrió hace más de 2.000 años, pero esa herencia está muy presente, especialmente por la labor de los museos arqueológicos de la ciudad, que atesoran un legado que permite viajar en el espacio y el tiempo sin moverse de la ciudad.

El Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres, el Museo Termas Romanas de Campo Valdés y el Museo Villa Romana de Veranes son los tres espacios en los que durante las próximas semanas se desarrolla 'Verano a la romana'. En este programa estival caben decenas de actividades pensadas para el disfrute en familia y el entretenimiento de los más pequeños de la casa. Hay desde visitas guiadas y teatralizadas para ahondar en la historia y en los yacimientos de la ciudad hasta talleres para aprender a hacer pan en casa y muchos juegos, música y teatro.

Exposición: 'Proyecto Campa' Promovido por el Ayuntamiento de Gijón, pretende que se programen nuevas intervenciones arqueológicas, de conservación y difusión en La Campa Torres. Una muestra explica las diferentes fases, ahonda en la historia del asentamiento y resume las investigaciones acometidas en el enclave. Colaboran en la iniciativa la Universidad de Oviedo y el Instituto de Historia del CSIC.

Diversión en familia Los dioses están escondidos en Veranes y hay que encontrarlos en horario de apertura.

Arqueobús Sábados y domingos de 16.30 a 19.30 h. Campa Torres y Veranes. 5 € y gratis menores de 16 años.

El reclamo son los personajes que acercan al presente la Antigua Roma en todo su esplendor. La compañía Yheppa Títeres se encarga de realizar un recorrido al pasado visitando el castro de la Campa Torres y la Villa Romana de Veranes. Permiten hacer este particular viaje a Gigia todos los sábados y domingos de agosto entre las 16.30 y las 19.30 horas, partiendo en autobús desde la parada de la avenida de José Manuel Palacio.

En el mismo punto de Fomento inician ruta los autobuses lanzadera que tienen como destino Veranes. Salen todos los jueves y viernes de agosto, de 11.30 a 14 horas. El objetivo es ahondar en su conocimiento y acercar su historia a la población, por lo que a lo largo del mes también se celebra un ciclo de música y teatro. Este programa, especialmente enfocado a niños, tendrá lugar todos los viernes por la tarde.