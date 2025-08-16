«Buen sabor de boca» en la recta final del Paseo Gastro, en Gijón Los vendedores de Artegijón alaban la nueva ubicación en los Jardines del Náutico. «Hay más flujo de gente y más ventas»

Eva Hernández Gijón Sábado, 16 de agosto 2025, 22:26 | Actualizado 23:39h.

El Paseo Gastro se despide este domingo de la Semana Grande de Gijón con «un buen sabor de boca» en esta segunda edición. Así lo confirman los hosteleros que durante estos últimos doce días han ofrecido a pie de calle, tanto en el paseo de Begoña como en la nueva ubicación situada en Claudio Alvargonzález, tapas y postres basados en los platos que ofrecen en sus restaurantes.

«Es un éxito rotundo», indica Leticia Llaneza, dueña de Bella Vida, que repite por segunda vez en Begoña. Destaca «el gran ambiente. La gente es muy agradable y hay buen rollo». Asimismo, celebra la mejora en las demandas del gremio. Una de ellas, que las casetas fueran más amplias, y aumentaron seis metros, llegando a 18. «Tenemos más espacio. Coge la mercancía, la cocina... ¡y nosotros!». Asimismo, aplaude los refuerzos en la limpieza con un equipo permanente. «Se nota mucho, porque nos ayudan un montón cuando tenemos momentos de más trabajo en el que no llegamos a todo».

A las seis de la tarde es cuando el movimiento comienza y continua 'in crescendo' hasta entrada la noche, dice Irene del Castro, de La Taberna Asturiana. La ubicación en Begoña «es estupenda porque por las tarde pasa muchísima gente y eso nos permite tener un amplio escaparate» y que los viandantes «decidan pararse y picar algo». De las personas que recorren el lugar no solo hay gijoneses o asturianos, también una gran paleta de turistas nacionales e internacionales: «Americanos, franceses...», enumera Del Castro, que echa en falta «poder tener más mesas en la terraza». En esta segunda edición han contado con ocho. Un número «pequeño» en comparación con la clientela que acude, sobre todo, por las noches. «El problema es que si no encuentran un sitio donde sentarse se van», explica.

«Todos los días han sido buenos», sentencia Dinaluz Gustavo Vélez de Acicorbo. «El hecho de que puedas ir cogiendo una tapa en cada una de las casetas y probar de todo está funcionando muy bien». Indica que a media tarde ya «no se para» hasta el cierre. Como única pega ven que la gente «se queja de que cobremos los vasos». Una medida puesta desde la organización con un coste de 20 céntimos el de caña de plástico y 35 el de cañón.

Por otro lado, la nueva ubicación en Claudio Alvargonzález ha sido «todo un acierto» para los hosteleros que allí están. Así lo confirma Daniel Rodríguez, de Capone. En este primer año opina que «la ubicación es hasta mejor que Begoña. Tenemos a Pelayo detrás y el Puerto delante, unas vistas inmejorables. Ha venido gente de todas las edades», señala. De acuerdo está Covadonga Rico, cocinera de Llumbre que añade que tienen «un flujo de clientela todo el día».

El Paseo Gastro finaliza hoy en el horario de 12.30 a 0.30 horas.

«Gijón está a tope»

También se cerrará hoy la 30 edición de Artegijón, que este año se mudó del Campo Valdés al Náutico. El cambio se lleva el parabién de los artesanos. «En aquella ubicación la gente acudía porque sabía que estaba el mercadillo. Esta zona es de mucho más paso y nos ha ofrecido mucha más visibilidad», dice Vanesa Rodríguez, del Taller Bio Bio de Aramín, que ofrece todo tipo de marroquinería en cuero. Su producto estrella son los cinturones. «Tenemos un público que viene todos los años a comprar nuestros cinturones». También ayuda el turismo: «Gijón está a tope».

Era la primera vez de Silvia Noguera y Andrés Louro, de Galicia. En su taller, Ventanas al pasado, ofrecen cuadros en miniaturas de escenas de antaño hechas a mano. ¿Cómo está siendo su experiencia? «Estupenda. Para volver». Elogian al público porque «valora muchísimo la artesanía», señalan.

Algo que también se tiene en cuenta en el precio; «saben que hay un trabajo detrás», afirma Laura Maza, del taller Walliewood, donde realiza pendiente a partir de tablas de skate recicladas. El hecho de que sea una ubicación camino a la playa ayuda, «la gente que va hacia allí pasa y mira e igual no compra en ese momento, pero sí a la vuelta o vuelve al día siguiente», señala. Desde Granada, este era su segundo año, pero «no el último». Artegijón estará hoy de 10.30 a 14.30 y 17 a 21 horas.