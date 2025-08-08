Mina Longo da el pistoletazo de salida a una masiva Semana Grande: «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos» Cientos de personas han escuchado a la cantante, muy emocionada y con los nervios a flor de piel, que ha interpretado varias canciones durante un pregón muy musical

Marcos Moro Gijón Viernes, 8 de agosto 2025, 21:48 | Actualizado 22:24h.

Con más nervios que si fuese a cantar, Mina Longo ha salido al balcón del Ayuntamiento y se ha puesto frente a las cientos de personas que han acudido a la Plaza Mayor para ser testigos directos de cómo la artista ha dado el pistoletazo de salida una la Semana Grande de Gijón que se prevé multitudinaria. «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos», ha bormeado. Su pregón ha sido un auténtico homenaje a la esencia gijonesa, a la sidra y también a Cimavilla.

Como no podía ser de otra forma, Mina Longo, que lucía una llamativa camisa asimétrica rosa de un diseñador italiano, ha exhibido su vozarrón en una emotivísima interpretación de 'Pescadores', de Manolo Carrizo. Este tema significa mucho para ella porque con ella no solo honra a Cimavilla, sino que también recuerda a su tía Amparo, que fue pescadera del barrio alto. Este no ha sido el único tema que ha interpretado. Con 'El Restallar de Asturias' ha brindado un homenaje a la sidra y a la cultura sidrera, recientemente reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Unesco. Además, ha modificado algunos versos de 'Ay, Gijón de mis amores' para acordarse de El Llano, el barrio de su infancia. Además, en este dramático año para la mina, no podía un recuerdo a todos los mineros con 'La mina y el mar'.

El de este 2025 ha sido un pregón muy musical. Antes de que Mina Longo tomase la palabra, Lorena Corripio, ganadora del concurso de tonada de EL COMERCIO, le dedicó una canción a modo de preludio.

Durante el pregón se ha notado la ausencia de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, que no ha podido acudir por motivos personales. Sí ha estado la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, y otros ediles como el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, o el concejal no adscrito y presidente de Divertia, Óliver Suárez.