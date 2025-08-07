El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mina Longo, pregonera de la Semana Grande, en el estand de EL COMERCIO en la Fidma. María Agra
Pregonera de la Semana Grande de Gijón

Mina Longo: «Estoy enamorada de Gijón, no necesito ningún papel»

La cantante dará el pregón de la Semana Grande este viernes, a las 21 horas, en la plaza Mayor

María Agra

María Agra

Gijón

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:33

Ya está todo preparado para dar el pistoletazo de salida a la Semana Grande de Gijón, que este año viene pisando fuerte con ... los conciertos de Bonnie Tyler, Abraham Mateo, Don Patricio o Los Secretos, entre otros. Diez días repletos de música y actividades, del 8 al 17 de agosto, que arrancarán hoy, a las 21 horas, de la mano de la pregonera Mina Longo, en la plaza Mayor. «Tengo unos nervios... Empecé a ponerme nerviosa el lunes, al ver que se acercaba el momento, pero estoy súper ilusionada», indicó a EL COMERCIO durante su visita al estand del decano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 100.000 euros de multa para una cadena con un gimnasio en Oviedo que impuso el reconocimiento facial en el acceso
  2. 2 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  3. 3 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  4. 4 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  5. 5 Las carabelas portuguesas se extienden por la costa asturiana
  6. 6 «¿Y esto, para qué sirve?»: los objetos más curiosos de la Feria de Muestras
  7. 7 Un hombre de 66 años, herido grave tras ser arrollado por un tren en Pola de Siero
  8. 8 La sorpresa de Jesús Calleja a Asun, la asturiana de 75 años que lucha por «recuperar el valor de los pueblos»
  9. 9 Cortado el acceso por el puente de Eduardo Castro, en Gijón, tras la caída de cableado ferroviario
  10. 10

    Verano negro en Asturias por muertes atribuibles al calor: 41 desde junio, casi cuatro veces más que el año pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mina Longo: «Estoy enamorada de Gijón, no necesito ningún papel»

Mina Longo: «Estoy enamorada de Gijón, no necesito ningún papel»