Mina Longo: «Estoy enamorada de Gijón, no necesito ningún papel»
La cantante dará el pregón de la Semana Grande este viernes, a las 21 horas, en la plaza Mayor
Gijón
Jueves, 7 de agosto 2025, 23:33
Ya está todo preparado para dar el pistoletazo de salida a la Semana Grande de Gijón, que este año viene pisando fuerte con ... los conciertos de Bonnie Tyler, Abraham Mateo, Don Patricio o Los Secretos, entre otros. Diez días repletos de música y actividades, del 8 al 17 de agosto, que arrancarán hoy, a las 21 horas, de la mano de la pregonera Mina Longo, en la plaza Mayor. «Tengo unos nervios... Empecé a ponerme nerviosa el lunes, al ver que se acercaba el momento, pero estoy súper ilusionada», indicó a EL COMERCIO durante su visita al estand del decano.
La vida y carrera de la cantante, especializada en rancheras, están ligadas a Gijón (nació en Colunga pero a los seis meses ya vivía en la ciudad con su familia), por eso no llevará nada escrito este viernes. «Para hablar de algo de lo que estás enamorada, y yo estoy enamorada de Gijón, no necesito ningún papel porque me va a salir», afirmó con seguridad. «La gente que me conoce sabe que hablo siempre desde el corazón, así que todo va a fluir», añadió.
Aunque no lleve nada preparado, tiene claro que va a hablar «obviamente de cosas de Gijón: mi infancia, cómo vivo la ciudad y cómo veo Gijón en cuanto al pasado, presente y futuro, un poco de todo y un poco improvisado», matizó entre risas.
«Lo van a pasar muy bien»
Será Mina Longo «en estado puro», por lo que aseguró que «lo van pasar muy bien y seguramente muchas personas recordarán su infancia, como la voy a recordar yo, y los buenos momentos que pasamos en nuestro Gijón del alma». Agradecida por el cariño que siempre recibe,solo espera «una plaza Mayor abarrotada y que seguro me va a arropar muchísimo».
