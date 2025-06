Con las entradas agotadas y tras presentar el espectáculo en el teatro de La Latina de Madrid, Mina Longo (Colunga, 1970) hará disfrutar esta ... noche al público del Teatro Filarmónica de Oviedo (20 horas) con su homenaje a Rocío Dúrcal, una figura en la que se reconoce vocalmente y a quien confiesa admirar desde la infancia.

–¿Qué significa para usted rendir tributo a una figura tan icónica?

–Pues para mí, que crecí con su música y que creo que es la mejor cantante que ha podido existir en España, es un orgullo y, sobre todo, lo hago con mucho respeto.

–¿De dónde surge la idea de hacer este concierto?

–La idea lleva mucho tiempo rondando mi cabeza porque hace muchos años que quería rendir tributo a Rocío Dúrcal, llevo toda mi vida cantando su música. Esperé a que llegara el momento en el que yo estuviera en condiciones de poder hacerlo lo mejor posible, porque quería hacerlo con mucho mimo, y por eso ha llegado en este momento.

–¿En qué se ha basado para seleccionar las obras que interpreta?

–Pues básicamente en sus grandes éxitos, pero sí que es verdad que no puedo hacerlos todos, porque ha tenido muchísimos a lo largo de su carrera. He seleccionado más o menos los que al público le gustan más y también hay algunas sorpresas, porque hay canciones que seguramente algunas personas no saben que son de ella.

–¿Hay alguna canción de este repertorio que le emocione especialmente?

–Pues sí, evidentemente a todos nos falta algún familiar, y para mí hay una canción que es muy especial y por eso incluso le puse el título al espectáculo: 'Amor eterno'. Es una canción muy emblemática para todos, es como la más sentida. Pero también hay temas como 'La gata bajo la lluvia', que son un icono. Y hay un tema que se llama 'Estrella', que es el que la gente seguramente no conozca, que para mí es muy especial.

–¿Cuál es el mayor reto al que se ha enfrentado preparando este concierto?

–Hacer las canciones en el tono original de cuando Rocío Dúrcal era joven, porque hemos querido hacerlo en los tonos originales con los que grabó esas canciones. Y hacer un concierto a la tonalidad natural de las grabaciones de los discos no es fácil.

–Y tampoco será fácil no caer en la imitación y mantener el estilo personal.

–Claro, es que no se trata de imitarla, se trata de hacerle un tributo y de hacerle un homenaje. Yo lo hago con mi voz. Sí es cierto que muchas veces me dijeron en México que tenía una voz parecida y que tenía ciertas cosas que recordaban a Rocío Dúrcal. Pero bueno, yo lo hago con mi fuerza, porque ella quizás era un poquito más sensible a la hora de interpretar. Yo tengo un poquito más de potencia en la voz y por eso los interpreto de otra forma. Pero eso no quiere decir que no respete sus versiones.

–¿Cómo diría que le ha influenciado ella en su carrera?

–De manera total y absoluta, porque yo comencé escuchándola y viendo sus películas, yo quería ser Rocío Dúrcal. Estaba enamorada de esa mujer y de su música, su voz, de su saber estar, de su elegancia. Una de las cosas que me suelen decir en mis conciertos es que tengo eso, mucha elegancia, muchas tablas en el escenario. Y para mí es un orgullo que me comparen con ella.

–Mañana cantará en Oviedo, donde ya la conocen muy bien. ¿Qué se va a llevar el público de este concierto?

–Creo que la gente que vaya al concierto tiene muy claro lo que va a ver porque ya me conocen, aunque algunos se van a llevar sorpresas que quizá no esperan. Creo que lo que vamos a sentir allí va a ser una conexión entre público y artistas. Vamos a sentir esa conexión que te lleva a recordar a Rocío Dúrcal, porque de eso se trata, de recordarla. Y a la vez, es una fusión entre espectáculo y público, que yo creo que va a sentir lo mismo que yo siento.