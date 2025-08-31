Elogio de Oro a Sidra Cabueñes

Pablo A. Marín Estrada Gijón Domingo, 31 de agosto 2025, 16:51 | Actualizado 16:57h. Comenta Compartir

Sidra Cabueñes con su marca DOP resultó este domingo ganadora del Premio Elogio de Oro al mejor palo servido en la XXXIV Fiesta de la Sidra Natural de Gijón. Esa fue la decisión del jurado de expertos reunido al mediodía en el escenario de la plaza Mayor, mientras se celebraba en ese espacio y la plaza de Pelayo la degustación ofrecida por los llagares presentes en un certamen que ponía fin así a diez días dedicados a nuestra bebida autóctona.

En esta ocasión, a diferencia de anteriores ediciones, no fue preciso aguardar demasiado para conocer el fallo del jurado, ya que previamente, el jueves 28, había tenido lugar el primer corte con la prueba de los dieciséis llagares participantes y del que salieron los ocho palos finalistas sobre los que se decidía este domingo quien merecía llevarse el Elogio de Oro. La notaria Montserrat Martínez daba fe del resultado definitivo de la votación pasadas las 13 horas, entregándola en mano al concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, con el número del sobre correspondiente, que el edil abrió desvelando ante el público el nombre del ganador. Momentos antes, el grupo Sidrastur revelaba y entregaba su Premio a la Etiqueta Más Guapina a Sidra Trabanco, un reconocimiento de homenaje al llagar de Llavandera en su centenario.

La jornada de clausura de la Fiesta de la Sidra había comenzado a las 12 del mediodía con la entrega del Tonel de Oro a Luis Benito García Álvarez, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo y de su Cátedra de la Sidra, desde la que impulsó la propuesta de la cultura sidrera como candidata a ser reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. El experto agradeció el galardón afirmando que «recibirlo en uno de los epicentros de esta cultura como es Gijón y de mano de uno de sus pilares, los llagareros, es un profundo orgullo, pero supone también un compromiso, el de seguir profundizando en el conocimiento de nuestra manzana y de nuestra sidra con rigor y honestidad científica, la veracidad y el amor a esta cultura».

Por su parte, el representante de Sidra Cabueñes, Diego Agüera, tras recoger la placa diseñada por el artista Pablo Maojo para el Elogio de Oro, definía el palo ganador como «una sidra DOP, con manzana casi toda de nuestras pumaradas y un palo que gusta a todo el mundo». En cuanto al secreto de su elaboración, el llagarero, no podía ser más claro: «manzana asturiana, mucho trabajo y mucho insomnio también», señalaba con humor.

La decisión del jurado de expertos de otorgar el galardón del mejor palo de la Fiesta de la Sidra Natural al llagar Cabueñes para su Denominación de Origen Protegida fue muy bien acogida por el numeroso público que llenaba la plaza Mayor, satisfecho de que el Elogio de Oro se quedase en manos de una marca elaborada en el concejo de Gijón. La Banda de Gaites Noega arropó el acto de entrega, presentado por la actriz Nerea Vázquez, que contó con el campeón de escanciadores Wilkin Aquiles como responsable de echar los culinos con las distintas pruebas a los miembros del jurado de especialistas. La espicha de degustación siguió regando de alegría y buen ánimo el entorno de la casa consistorial hasta la clausura del certamen y el deseo de volver a disfrutar de esta última gran cita del calendario festivo gijonés el próximo año.